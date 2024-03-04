Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.0 комментариев
Албания открыла бывший советский аэродром для размещения сил стран НАТО
Албания предоставила военный аэродром Кучова, который был построен СССР, для размещения на его территории ВВС стран НАТО, сообщили в пресс-службе альянса.
По словам официального представителя альянса Дилана Уайта, реконструкция авиабазы является стратегической инвестицией, позволяющей укрепить позиции на Западных Балканах, передает ТАСС.
Аэродром находится в 80 км от столицы Албании, стоимость реконструкции, которая ведется с 2019 года, составила 50 млн евро.
Премьер-министр Албании Эд Рама заявил, что эта база станет еще одним элементом безопасности на Западных Балканах. Он связал открытие авиабазы с «угрозой», якобы исходящей от России.