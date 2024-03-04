Дончанка Валентина Чайка: Пассивность и неучастие в выборах после 2014 года для нас неприемлемы

Tекст: Олег Исайченко

«Я сознательно хочу принять участие в выборе того человека, который в ближайшие шесть лет будет представлять наши интересы, а также задавать темп жизни и курс развития как общества, так и государства. И у меня для этого есть несколько причин», – сказала дончанка Валентина Чайка.

«Во-первых, я – коренная жительница Донбасса, которая вместе с другими прошла весь тяжелый путь нашего региона, начиная с того момента, когда власть в Киеве захватило бандитское меньшинство. До 2014 года я была гражданкой Украины. Поэтому я не понаслышке знаю, насколько пассивно многие из нас относились к выборам. Их не считали чем-то важным. Именно поэтому националистическое меньшинство оказалось у власти в Киеве», – вспоминает собеседница.

«И как результат, русскоязычному населению фактически отказали в праве на жизнь. Донбассу пришлось сражаться за свои интересы, за возможность существовать. Для всего региона повторение подобного сценария невозможно и неприемлемо. И мы понимаем, что политическая пассивность – это очень опасная вещь. Я собственными глазами видела, как это происходит и к каким последствиям ведет», – говорит жительница Донецка.

«В истории нашего края были и годы непризнанности, и различные блокады, и возвращение в состав России. Мы никогда не скрывали – Донбасс ждет выборов российского президента. Именно поэтому со стороны региона на всех площадках звучали слова о том, что ДНР и ЛНР – это русские люди, часть русского мира», – указывает собеседница.

«Донбасс по личному опыту знает, насколько важно выбирать собственную судьбу и брать инициативу в свои руки. Благодаря гражданской сознательности и единству у нас получилось вернуться домой. Кроме того, в выборах президента России для жителей ЛНР и ДНР есть нечто сакральное, историческое. Но это еще и неоспоримый факт того, что вся борьба этих лет была не напрасной», – считает она.

«Вместе с тем быть политически активным и выбирать власть – это жизненно важная обязанность каждого гражданина. Это стоит в одном ряду с качественной работой, ответственностью за своих детей, свои поступки и каждое сказанное слово. В конечном счете в России жить нашим детям. И каким будет их будущее, я хочу выбирать сама и сделаю это на избирательном участке», – заключила Чайка.