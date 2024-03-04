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    Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм, прощай!

    Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.

    17 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Где на Украине искать нацистов

    Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

    45 комментариев
    4 марта 2024, 15:42 • Новости дня

    В Британии предложили наказание для обсуждавших удары по Крыму военных ФРГ

    Британский генерал предложил подвергнуть порицанию военных ФРГ, чью беседу опубликовали

    Tекст: Вера Басилая

    Офицеры ВВС Германии, чей разговор об ударах по Крыму был перехвачен, должны быть подвергнуты порицанию, заявил бывший начальник британского генштаба и член Палаты лордов генерал Ричард Даннатт в эфире радиостанции Times Radio.

    Даннатт считает, что немецким офицерам следует вынести довольно серьезное порицание, однако, по его словам, он не уполномочен подтвердить или опровергнуть присутствие британцев на Украине, о которых говорится в перехваченной аудиозаписи, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны Германии заявили, что ведомство не знает о других случаях перехвата переговоров немецких офицеров. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

    3 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Кнайсль заявила о тяжелом умственном состоянии офицеров бундесвера
    Кнайсль заявила о тяжелом умственном состоянии офицеров бундесвера
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор офицеров ВВС Германии об атаке на Крымский мост свидетельствует об их тяжелом умственном состоянии, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    Она напомнила, что один из офицеров сказал, что «мост размером со взлетно-посадочную полосу и для его уничтожения потребуется 10-15 ракет». Речь идет о гражданском мосте, по которому проезжают мирные жители на своих машинах, а офицеры говорили так, будто это «законная военная цель», подчеркнула Кнайсль, передает ТАСС.

    «Это свидетельствует о тяжелом умственном состоянии этих людей, отсутствии у них должного уровня юридической подготовки», – сказала экс-министр.

    Она указала на то, что немецким офицерам должны были, по крайней мере, преподавать основные законы ведения войны и нормы международного гуманитарного права, но эта беседа обнаружила отсутствие у них соответствующих знаний.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    4 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    @ t.me/obshina_ru

    Tекст: Ольга Никитина

    В подмосковных Котельниках мигрант предложил супруге участника спецоперации услуги частного извоза и во время поездки стал оскорблять ее. Позднее муж нашел иностранца и пообщался с ним.

    Жена бойца СВО записала обращение, которое было опубликовано в социальных сетях, рассказав, что мужчина, представившийся Мусой, стал обзывать ее после вопроса о выбранном маршруте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская община ZOV».

    Позднее Telegram-канал «Русская община Москва», как сообщает издание, опубликовал видео встречи бойца СВО, мужа оскорбленной россиянки, с мигрантом.

    «Вы зачем ее проституткой называли? Она мать моего ребенка. Ты зачем ее называешь проституткой? Это моя законная жена», – спросил военнослужащий.

    Его жена отметила, что иностранец тут же «забыл» русский язык, хотя во время поездки в автомобиле, как сообщила она, он уверенно изъяснялся по-русски.

    В ходе разговора Муса извинился перед супругой бойца СВО, а также признался, что работает в Московской области, не имея на то законных оснований.

    В августе прошлого года умер участник СВО Антон Чашкин, избитый мигрантом.

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    4 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою

    Начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин погиб в бою

    Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою
    @ t.me/spainrus

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник разведки добровольческой бригады «Эспаньола» Вячеслав Субботин (позывной – «Выходной») погиб в ходе боевого задания.

    Об этом сообщается в Telegram-канале батальона.

    В сообщении говорится, что умер 37-летний Субботин с оружием в руках.

    В батальоне отметили, что Выходной начал рядовым бойцом, в 2022 году пройдя самый первый курс молодого бойца «Эспаньолы», и «достиг важнейшей и ответственной должности начальника разведки бригады».

    «За это время Выходной не просто внял и преумножил всевозможный опыт и знания о современной войне, он лично освоил все самые передовые военные технологии и активно участвовал в их совершенствовании», – рассказывают его сослуживцы. Сообщается, что Субботин «освоил буквально все виды стрелкового и тяжелого вооружения», а также во всей бригаде «старался поднимать дух физкультурника».

    Ранее замкомандира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый» рассказал, что сформированное из фанатов футбольных клубов российское добровольческое подразделение «Эспаньола» сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных на кладбище и уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций.

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    3 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о праве России ответить НАТО после откровений Шольца

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, Шольц признал, что британцы уже на Украине управляют оружием. Джонсон уточнил, что Запад, США, Англия и Германия фактически участвуют в конфликте против России, передает РИА «Новости».

    Экс-аналитик отметил, что у «России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    4 марта 2024, 08:55 • Новости дня
    ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны

    Кимаковский: ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны

    ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска перебросили к селу Бердычи под Авдеевкой резервные подразделения в попытках удержать линию обороны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ перебросили под Бердычи несколько подразделений, надеясь удержать линию обороны, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что противник несет большие потери на этом участке фронта.

    Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки «Центр» из РСЗО «Град» уничтожили точку сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.

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    3 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Российские военные подбили еще один танк Abrams

    Российские военные подбили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

    Российские военные подбили еще один танк Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие ВС России поразили танк Abrams производства США на Авдеевском направлении, рассказал представитель предприятия-производителя FPV-дронов «Упырь».

    Он рассказал ТАСС, что после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» танк Abrams загорелся. Сперва 30-я бригада пехоты помогла сбить гусеницу танку, а затем было два попадания боеприпасами ПГ-7В.

    Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев, танк Abrams уничтожен в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Коментарии (23)
    3 марта 2024, 19:50 • Новости дня
    Писториус: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы

    Министр обороны Германии: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы

    Tекст: Ольга Иванова

    На опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    По его словам, это обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus», передает РИА «Новости».

    Также Писториус заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

    Коментарии (49)
    4 марта 2024, 09:38 • Новости дня
    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»

    Опубликовано видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь»

    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    Первый дрон влетел в борт башни американской боевой машины, второй – зашел с другого направления и попал в крышу башни танка, передает РИА «Новости».

    Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, машина разминирования на базе американского танка Abrams подбита под Авдеевкой.

    В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

    Коментарии (5)
    4 марта 2024, 14:06 • Новости дня
    Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска стали активно применять танки около Работино Запорожской области, используя их для ведения огня с закрытых позиций, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на этом участке противником с закрытых огневых позиций активно применяются танки, которых у ВСУ появилось большое количество. ВС России пытаются их сжечь, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что украинские войска пытаются контратаковать поблизости от Вербового, чтобы помешать дальнейшему продвижению российских сил по направлению к Малой Токмачке.

    Ранее Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино.

    Коментарии (4)
    4 марта 2024, 10:03 • Новости дня
    Посол Германии вызван в российский МИД

    Посол Германии Ламбсдорфф вызван в МИД России

    Посол Германии вызван в российский МИД
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Об этом сообщил источник ТАСС.

    Как отмечал ранее сенатор Алексей Пушков, в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

    Коментарии (16)
    4 марта 2024, 09:07 • Новости дня
    Пушков сделал два вывода из реакции на утечку переговоров офицеров бундесвера

    Пушков сделал два вывода из реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера

    Tекст: Ольга Никитина

    В реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков написал в своем Telegram-канале отметил, что возмущенных не волнует втягивание Германии в прямой конфликт с Россией, а заботит то, каким образом России удалось получить запись разговора. Сам факт обсуждения, по словам сенатора, означает две важные вещи.

    Во-первых, это убежденность немецких военнослужащих, что решение о поставках дальнобойных ракет для нужд ВСУ в конечном итоге будет принято, они исходят именно из этого сценария, несмотря на позицию, на которой сейчас стоит канцлер Германии Олаф Шольц, отметил член Совета Федерации.

    Во-вторых, военные круги в Германии полагают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией, считает Пушков.

    «Уроки второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой», – подчеркнул Пушков.

    Напомним, в России опубликовали расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва в этой связи потребовала объяснений от ФРГ.

    В Германии выразили серьезную обеспокоенность публикацией разговора, не исключив прослушку.

    Коментарии (8)
    4 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Российский военный назвал слабое место танка Abrams

    Российский военный с позывным «Рассвет» рассказал, как уничтожить танк Abrams

    Российский военный назвал слабое место танка Abrams
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прицельное попадание FPV-дрона в заднюю часть танка Abrams по радиатору, моторному отсеку выводит его из строя, заявил командир расчета БПЛА с позывным «Рассвет».

    Боец рассказал, что работать по танку Abrams нужно четко и слаженно, бить в заднюю часть, либо останавливать его и наносить удары под башню, передает ТАСС.

    Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

    Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Оператор с позывным «Рассвет» рассказал, что американский танк Abrams остановили одним дроном-камикадзе.

    1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

    Коментарии (11)
    4 марта 2024, 14:17 • Новости дня
    Захарова: Денацификация Германии еще не завершена

    В МИД России заявили, что денацификация Германии пока не завершена

    Захарова: Денацификация Германии еще не завершена
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что разговор немецких офицеров, перехваченный ранее, показывает, что денацификация Германии пока не завершена.

    Если ничего не будет сделано самим немецким народом, то такая ситуация опасна для самой страны в первую очередь, передает РИА «Новости» слова Захаровой.

    Напомним, ранее была опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста.

    Коментарии (5)
    4 марта 2024, 13:56 • Новости дня
    Эксперт: Западные ракеты могут перевозить на Украину в разобранном виде гражданским транспортом

    Военный эксперт предложил наносить удары по пунктам сборки западных ракет на Украине

    Эксперт: Западные ракеты могут перевозить на Украину в разобранном виде гражданским транспортом
    @ Wikipedia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если допустить, что западные ракеты действительно доставляются на Украину на кроссоверах и броневиках, то «охота» за каждой такой машиной потребует неоправданно больших усилий, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Британии заявили о возможностях у России отследить поставки ракет на Украину из-за слитых переговоров военных. Вооружение якобы перевозилось на кроссоверах.

    «Если ракеты SCALP действительно поставляются на Украину гражданским транспортом, это создает определенные трудности с точки зрения ликвидации логистических цепочек. Проблема в том, что отследить такой транспорт крайне сложно – пока нет средств разведки, которые, как рентген, просвечивали бы эти автомобили и выявляли, едут ли в них люди или перевозятся ракеты», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он допускает, что снаряды транспортируют в разобранном виде. «Их доставляют прежде всего в пункты базирования и обслуживания. Убежден, что там присутствуют иностранные специалисты, потому что ВСУ вряд ли способны самостоятельно произвести сборку. В этой связи для ликвидации угрозы наиболее разумным представляется нанесение ракетных ударов именно по этим целям. Так мы не станем подвергать риску мирное население и сможем пресечь поступление в ряды украинских военных боеприпасов», – подчеркнул собеседник. Леонков напомнил, что Минобороны РФ периодически докладывает о поражении цехов сборки и складов противника. 

    «Это же касается и броневиков, которые использует Британия, – уточнил военный эксперт. – Охота за каждой такой машиной требует неоправданно больших усилий. Если представить ситуацию, когда Ridgeback перевозит ракету SCALP, наша задача будет заключаться в том, чтобы попасть именно в этот броневик. И тогда количество специалистов и вооружения, которые нам необходимо задействовать для ликвидации такой цели, будет несоизмеримо велико».

    Кроме того, важно понимать, что в кроссовер, как и в бронемашину, не поместится много ракет SCALP и Storm Shadow, добавил Леонков. «Речь может идти об одном боеприпасе на машину. Это еще один аргумент в пользу не штучного уничтожения целей, а нанесения массированного удара по пунктам сборки ракет», – акцентировал эксперт.

    Ранее из перехваченного разговора немецких офицеров ВВС Германии стало известно, что дальнобойные ракеты моделей SCALP и Storm Shadow доставляют на Украину несколькими способами. Как отмечает The Times, Великобритания использует бронемашины Ridgeback, а Франция – кроссоверы Audi Q7.

    Между тем научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник вместе с группой экспертов усомнился в том, что речь идет именно об Audi Q7. Однако, как отмечает он, «другого транспорта с таким индексом, который могли бы использовать ВСУ или страны НАТО или конкретно французы, не нашлось». «Ориентируясь на правила немецкого языка, указывающие, что на месте Q7 полагается быть глаголу, с помощью коллективного разума выдвинули версию, что эта фраза выглядит так: Also, sie QCen (что ты такое?) auch die Ukraine beim Beladen des SCALP», – пишет Крамник в разборе.

    Эксперты предположили, что Q7 – это искаженное немецкое «kursieren». Тогда, отмечают они, все встает на свои места, и Герхартц на самом деле говорит следующее: «Я знаю, как делают англичане. Они всегда перевозят их на бронеавтомобилях Ridgeback. У них есть несколько человек на местах. Французы так не делают. Они курсируют (по маршруту) ЕС – Украина для погрузки Scalp».

    Крамник также указал на странность в контексте бронированной машины Ridgback. «В пятиметровый Ridgback в базовой модели пятиметровый же Storm Shadow или аналогичный ему SCALP не влезет никак», – подчеркнул эксперт. Он предположил, что речь идет о родственной трехосной модификации – Cougar HE/Mastiff PPV. Аналитик допускает, что Герхартц, не будучи специалистом по технике сухопутных войск, просто неверно выразился.

    Впрочем, The Times уже бьет тревогу. По мнению авторов издания, обладание подобной информацией позволит российской разведке отслеживать перевозящие вооружение автомобили в Европе и на территории Украины.

    Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность. Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.

    Коментарии (9)
    4 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать уничтожение танка Abrams
    Пентагон отказался комментировать уничтожение танка Abrams
    @ Staff Sgt. Scott Longstreet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны США отказалось комментировать сообщения о том, что российские военнослужащие поразили на Авдеевском направлении еще один танк Abrams американского производства.

    На просьбу подтвердить сведения о поражении танка в Пентагоне посоветовали обратиться к украинским военным, «чтобы они говорили о состоянии их личного состава, техники и операций», передает ТАСС.

    Ранее представитель предприятия-производителя дронов «Упырь» сообщил, что под Авдеевкой бойцы группировки «Центр» FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, который был подбит из РПГ-7.

    До этого сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Напомним, 1 марта в Минобороны России сообщили, что российские военные на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

    • Шольц выдал грязную тайну НАТО

      Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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