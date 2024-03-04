Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».6 комментариев
В МО Германии заявили об отсутствии данных о других случаях перехвата переговоров
Минобороны Германии не знает о других случаях перехвата переговоров немецких офицеров, сообщил представитель ведомства на брифинге в Берлине.
«В настоящий момент неизвестно о других случаях», – передает его слова ТАСС.
Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер в свою очередь утверждает, что перехваченный разговор немецких офицеров не доказывает, что Германия готовится к войне с Россией. По его словам, обратные заявления «являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опубликованный разговор офицеров ФРГ о планах по уничтожению Крымского моста свидетельствует о том, что в недрах Минобороны Германии предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России.