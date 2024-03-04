Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».6 комментариев
Орбакайте примет участие в концерте в Кремлевском дворце
Орбакайте примет участие в концерте 7 марта в Кремлевском дворце
Певица Кристина Орбакайте примет участие в концерте «Будьте счастливы всегда!», он пройдет 7 марта в Государственном Кремлевском дворце.
«Да, Кристина Орбакайте будет», – передает ТАСС со ссылкой на источник. Пока на самом сайте певица среди участников в списке не значится.
В начале февраля мэр Владивостока рекомендовал организаторам отменить концерты Орбакайте. Ранее концерты артистки отменили в Красноярске, Иркутске, Чите и Улан-Удэ.