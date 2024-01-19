И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.6 комментариев
В Бурятии после жалобы общественников отменили концерт Кристины Орбакайте
Концерт певицы Кристины Орбакайте отменен в Улан-Удэ после обращения общественников, заявили журналистам в министерстве спорта региона.
В сообщении уточняется, что Орбакайте не входит в список иностранных агентов, но, «учитывая мнение граждан и общественников Бурятии», концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится, передает ТАСС.
Ранее активисты организации «Боевое братство» Бурятии потребовали отменить концерт Орбакайте.