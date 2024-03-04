Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».6 комментариев
Движение поездов на перегоне Звезда – Чапаевск открыли по одному пути
На перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области открыли движение поездов по одному пути после произошедшего инцидента, сообщили в РЖД.
Как сообщается в Telegram-канале РЖД, специалисты провели обследование железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей, он открыт. Ведутся работы по восстановлению движения по соседнему пути.
Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром в районе железнодорожного моста через Чапаевку произошел хлопок. Никто не пострадал. Позже стало известно, что на месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку нашли еще одно неразорвавшееся взрывное устройство, его обезвредили.