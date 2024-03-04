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    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу
    Российский военный назвал слабое место танка Abrams
    Евросоюз намерен ограничить поставки российского СПГ
    Орбан: В украинском конфликте не будет победителей
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Ядерное предупреждение Путина оказалось резким

    Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм, прощай!

    Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.

    15 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Где на Украине искать нацистов

    Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

    45 комментариев
    4 марта 2024, 14:06 • Новости дня

    Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино

    Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска стали активно применять танки около Работино Запорожской области, используя их для ведения огня с закрытых позиций, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на этом участке противником с закрытых огневых позиций активно применяются танки, которых у ВСУ появилось большое количество. ВС России пытаются их сжечь, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что украинские войска пытаются контратаковать поблизости от Вербового, чтобы помешать дальнейшему продвижению российских сил по направлению к Малой Токмачке.

    Ранее Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино.

    4 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою

    Начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин погиб в бою

    Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою
    @ t.me/spainrus

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник разведки добровольческой бригады «Эспаньола» Вячеслав Субботин (позывной – «Выходной») погиб в ходе боевого задания.

    Об этом сообщается в Telegram-канале батальона.

    В сообщении говорится, что умер 37-летний Субботин с оружием в руках.

    В батальоне отметили, что Выходной начал рядовым бойцом, в 2022 году пройдя самый первый курс молодого бойца «Эспаньолы», и «достиг важнейшей и ответственной должности начальника разведки бригады».

    «За это время Выходной не просто внял и преумножил всевозможный опыт и знания о современной войне, он лично освоил все самые передовые военные технологии и активно участвовал в их совершенствовании», – рассказывают его сослуживцы. Сообщается, что Субботин «освоил буквально все виды стрелкового и тяжелого вооружения», а также во всей бригаде «старался поднимать дух физкультурника».

    Ранее замкомандира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый» рассказал, что сформированное из фанатов футбольных клубов российское добровольческое подразделение «Эспаньола» сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных на кладбище и уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций.

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    4 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    @ t.me/obshina_ru

    Tекст: Ольга Никитина

    В подмосковных Котельниках мигрант предложил супруге участника спецоперации услуги частного извоза и во время поездки стал оскорблять ее. Позднее муж нашел иностранца и пообщался с ним.

    Жена бойца СВО записала обращение, которое было опубликовано в социальных сетях, рассказав, что мужчина, представившийся Мусой, стал обзывать ее после вопроса о выбранном маршруте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская община ZOV».

    Позднее Telegram-канал «Русская община Москва», как сообщает издание, опубликовал видео встречи бойца СВО, мужа оскорбленной россиянки, с мигрантом.

    «Вы зачем ее проституткой называли? Она мать моего ребенка. Ты зачем ее называешь проституткой? Это моя законная жена», – спросил военнослужащий.

    Его жена отметила, что иностранец тут же «забыл» русский язык, хотя во время поездки в автомобиле, как сообщила она, он уверенно изъяснялся по-русски.

    В ходе разговора Муса извинился перед супругой бойца СВО, а также признался, что работает в Московской области, не имея на то законных оснований.

    В августе прошлого года умер участник СВО Антон Чашкин, избитый мигрантом.

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    4 марта 2024, 08:55 • Новости дня
    ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны

    Кимаковский: ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны

    ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска перебросили к селу Бердычи под Авдеевкой резервные подразделения в попытках удержать линию обороны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ перебросили под Бердычи несколько подразделений, надеясь удержать линию обороны, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что противник несет большие потери на этом участке фронта.

    Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки «Центр» из РСЗО «Град» уничтожили точку сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.

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    3 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Российские военные подбили еще один танк Abrams

    Российские военные подбили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

    Российские военные подбили еще один танк Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие ВС России поразили танк Abrams производства США на Авдеевском направлении, рассказал представитель предприятия-производителя FPV-дронов «Упырь».

    Он рассказал ТАСС, что после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» танк Abrams загорелся. Сперва 30-я бригада пехоты помогла сбить гусеницу танку, а затем было два попадания боеприпасами ПГ-7В.

    Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев, танк Abrams уничтожен в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Коментарии (23)
    4 марта 2024, 09:38 • Новости дня
    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»

    Опубликовано видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь»

    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    Первый дрон влетел в борт башни американской боевой машины, второй – зашел с другого направления и попал в крышу башни танка, передает РИА «Новости».

    Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, машина разминирования на базе американского танка Abrams подбита под Авдеевкой.

    В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

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    4 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Российский военный назвал слабое место танка Abrams

    Российский военный с позывным «Рассвет» рассказал, как уничтожить танк Abrams

    Российский военный назвал слабое место танка Abrams
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прицельное попадание FPV-дрона в заднюю часть танка Abrams по радиатору, моторному отсеку выводит его из строя, заявил командир расчета БПЛА с позывным «Рассвет».

    Боец рассказал, что работать по танку Abrams нужно четко и слаженно, бить в заднюю часть, либо останавливать его и наносить удары под башню, передает ТАСС.

    Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

    Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Оператор с позывным «Рассвет» рассказал, что американский танк Abrams остановили одним дроном-камикадзе.

    1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

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    4 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать уничтожение танка Abrams
    Пентагон отказался комментировать уничтожение танка Abrams
    @ Staff Sgt. Scott Longstreet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны США отказалось комментировать сообщения о том, что российские военнослужащие поразили на Авдеевском направлении еще один танк Abrams американского производства.

    На просьбу подтвердить сведения о поражении танка в Пентагоне посоветовали обратиться к украинским военным, «чтобы они говорили о состоянии их личного состава, техники и операций», передает ТАСС.

    Ранее представитель предприятия-производителя дронов «Упырь» сообщил, что под Авдеевкой бойцы группировки «Центр» FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, который был подбит из РПГ-7.

    До этого сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Напомним, 1 марта в Минобороны России сообщили, что российские военные на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

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    3 марта 2024, 21:12 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

    Tекст: Ольга Иванова

    В Николаеве прозвучал взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    До этого воздушную тревогу объявили в Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ, передает РИА «Новости».

    Напомним, ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по позициям ВСУ и объектам ВПК Украины.

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    4 марта 2024, 11:22 • Новости дня
    Пленный: Критиковавших Сырского военных ВСУ забрали спецслужбы

    Украинский пленный Гуд: Критиковавших Сырского военных ВСУ забрали спецслужбы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецслужбы забрали украинских военных, критиковавших нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд.

    По его словам, когда пошли слухи о замене Залужного на Сырского, нашлись люди, которые помнят Сырского еще по Дебальцево, и они сразу сказали, что дела будут плохи, передает ТАСС.

    Гуд добавил, когда информация об этих двух людях дошла до командиров, приехала служба безопасности – и их забрали.

    Пленный отметил, что его мобилизовали, несмотря на панкреатит, язву желудка, остеохондроз и грыжи. Гуд добавил, что выданная форма была грязная и порванная, бронежилеты были без защитных плит, а касок на всех не хватало. Кроме того, пленный обратился к соотечественникам, призвав их избегать мобилизации и оставаться дома.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в проблемах войск на восточном направлении виноваты командиры бригад.

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    4 марта 2024, 09:56 • Новости дня
    На подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден критический объект

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объект критической инфраструктуры получил повреждения на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, поврежденный объект критической инфраструктуры находится в одном из пунктов на подконтрольной Киеву части Херсонской области, при этом других деталей Прокудин не привел, передает ТАСС.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по позициям ВСУ и объектам ВПК Украины.

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    4 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    Добровольцы отряда «Алания» начали использовать новые модификации БПЛА

    Добровольцы отряда «Алания» начали использовать новые модификации БПЛА на Ореховском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты лаборатории по модификации и созданию беспилотников разработали новую модификацию ударного БПЛА, которую бойцы применили в Запорожской области на Ореховском направлении, рассказал боец добровольческого подразделения «Алания» с позывным «Кот».

    Он рассказал, что бойцы отряда «Алания» около Орехово успешно применили более 300 изготовленных и модифицированных специалистами батальона ударных дронов.

    По его словам, бойцы сами создали лабораторию по разработке, созданию и модификации дронов, куда поступают штатные коптеры, передаваемые российским военным после модификации, передает РИА «Новости». «Кот» рассказал также, что боец отряда с позывным «Джамбо» уже успешно применил беспилотник новой модификации.

    Помимо этого, лаборатория изучает вражеские беспилотники и работает над улучшением собственных БПЛА.

    «Кот» рассказал, что бойцы подавили украинский беспилотник и сейчас изучают его, чтобы научиться обходить действующие модификации и улучшать свои коптеры. Эксперты добровольческого подразделения «Алания» также отмечают значительный прогресс в разработке и применении беспилотных летательных аппаратов в армии России.

    Ранее российской армии пообещали тысячи ударных беспилотников «Скальпель» до конца года.

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    4 марта 2024, 09:11 • Новости дня
    ВС России поразили более 270 объектов ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России поразили свыше 270 объектов ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки «Запад» поразили более 270 объектов ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, артиллерия ВС России уничтожила более 270 объектов, среди них взводные опорные пункты, артиллерийские позиции, пункты временной дислокации, скопление живой силы и техники ВСУ, передает ТАСС.

    Бигма добавил, что также уничтожены гаубицы М-777 и М-198, гаубица Д-20, потери противника на Купянском направлении составили до 35 человек.

    Ранее Бигма сообщил, что войска группировки «Запад» выявили и уничтожили беспилотниками «Ланцет» на Купянском направлении американский Hummer и шведскую боевую машину пехоты.

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    4 марта 2024, 14:37 • Новости дня
    Орбан: В украинском конфликте не будет победителей
    Орбан: В украинском конфликте не будет победителей
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад не сможет победить Россию в конфликте на Украине, но и Россия не может одержать там победу, поэтому необходимы переговоры, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Есть только одно решение: рано или поздно должны начаться переговоры о мире», – передает ТАСС слова Орбана.

    Также премьер-министр отметил, что сейчас Венгрия должна отказать от отношений с Россией, но именно в тех областях, где действуют санкции Евросоюза.

    «Венгрия находится между Востоком и Западом и в своей экономической политике делает ставку на развитие отношений между двумя мирами. Мы не будет отделять себя от восточной части мира», – добавил глава правительства.

    Ранее Орбан заявлял, что в Европе никто не верит в победу Украины.

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    4 марта 2024, 13:25 • Новости дня
    Медведев назвал Украину Россией

    Медведев заявил, что Украина, безусловно, является Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Украина является, безусловно, Россией, несмотря на заявления украинских политиков, а киевский режим стал настоящей анти-Россией, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».

    Медведев заявил, что концепция «Украина – это не Россия» должна исчезнуть навсегда. По его словам, из киевского режима Запад сделал «стенобитное орудие» против России, правящая клика в Киеве стала и правда анти-Россией, передает ТАСС.

    Ранее Медведев заявил, что Киев находится под управлением интернациональной бригады противников Москвы во главе с США, оттуда исходит угроза существованию России, поэтому ВС России могут дойти до украинской столицы.

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    4 марта 2024, 14:15 • Новости дня
    Медведев посоветовал немцам не забывать про 1945 год

    Tекст: Вера Басилая

    Россия запомнит инцидент с переговорами немецких военных относительно ударов по Крымскому мосту, хотя и будет проявлять сдержанность, Германии не следует забывать, что с ней случилось в 1945 году, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне общества «Знание».

    Медведев, отвечая на вопрос о переговорах немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост, отметил, что Россия услышала, как за чужой спиной пытаются договориться об уничтожении гражданских объектов страны, и возможности войны, чтобы «их голова не торчала», передает ТАСС.

    По его словам, Москва будет проявлять сдержанность, но все это запомнит. Он заявил, что дипломатия в разговоре с Германией не закрыта, но немцы должны помнить, что с ними случилось в 1945 году.

    Ранее посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

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