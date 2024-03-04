Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино

Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою

Начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин погиб в бою

Tекст: Ольга Никитина

Об этом сообщается в Telegram-канале батальона.

В сообщении говорится, что умер 37-летний Субботин с оружием в руках.

В батальоне отметили, что Выходной начал рядовым бойцом, в 2022 году пройдя самый первый курс молодого бойца «Эспаньолы», и «достиг важнейшей и ответственной должности начальника разведки бригады».

«За это время Выходной не просто внял и преумножил всевозможный опыт и знания о современной войне, он лично освоил все самые передовые военные технологии и активно участвовал в их совершенствовании», – рассказывают его сослуживцы. Сообщается, что Субботин «освоил буквально все виды стрелкового и тяжелого вооружения», а также во всей бригаде «старался поднимать дух физкультурника».

Ранее замкомандира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый» рассказал, что сформированное из фанатов футбольных клубов российское добровольческое подразделение «Эспаньола» сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных на кладбище и уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций.