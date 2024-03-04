Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».6 комментариев
Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
Украинские войска стали активно применять танки около Работино Запорожской области, используя их для ведения огня с закрытых позиций, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, на этом участке противником с закрытых огневых позиций активно применяются танки, которых у ВСУ появилось большое количество. ВС России пытаются их сжечь, передает ТАСС.
Рогов добавил, что украинские войска пытаются контратаковать поблизости от Вербового, чтобы помешать дальнейшему продвижению российских сил по направлению к Малой Токмачке.
Ранее Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино.