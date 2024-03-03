Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.6 комментариев
Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино
В селе Работино Запорожской области идут ожесточенные бои со встречными атаками, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Как указал Рогов, в Работино идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. По его словам, инициатива находится в руках российских солдат, которые штурмуют опорные пункты противника, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что украинские войска чувствуют натиск ВС России, поэтому в спешном порядке начали переброску подкреплений, чтобы любой ценой выполнить приказ по удержанию Работино.
Накануне Рогов сообщил, что ВС России возобновили штурмовые действия около Работино в Запорожской области.