Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Рогов, в Работино идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. По его словам, инициатива находится в руках российских солдат, которые штурмуют опорные пункты противника, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что украинские войска чувствуют натиск ВС России, поэтому в спешном порядке начали переброску подкреплений, чтобы любой ценой выполнить приказ по удержанию Работино.

Накануне Рогов сообщил, что ВС России возобновили штурмовые действия около Работино в Запорожской области.