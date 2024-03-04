Грузия отказалась быть губернией Запада

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Комментируя обращения европейских парламентариев об освобождении из заключения гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, столичный градоначальник заявил, что «Грузия не является страной, с которой позволительно вести себя так и раздавать указания».

«Мы не являемся чьей-либо губернией», – заявил он.

«Очень важно, чтобы все эти люди (на Западе) проявляли уважение к народу Грузии, к нашему государству, – сказал Каха Каладзе. – Мы являемся независимой суверенной страной со своей конституцией, со своими законами».

«Мы наблюдали долгое время кампанию, как Саакашвили умирал трижды в день, и это было политической спекуляцией», – сказал мэр.

По его словам, «Грузия делает все необходимое, проводит все реформы, чтобы влиться в большую семью Европы, в Евросоюз».

«Но когда нам на черное говорят, что это белое, в том числе что Саакашвили и его команда были маяком демократии, то это вредит отношениям (с Европой), и это плохо», – сказал он.

В Грузии продолжается акция по сбору подписей среди граждан с обращением к президенту Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили, осужденного на шесть лет за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Параллельно ряд европейских политиков просит освободить Саакашвили «из гуманитарных соображений».