Родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших

Tекст: Ольга Иванова

Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление. «Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», – сказала она, передает РИА «Новости».

Отец Мирзоева Барот Мирзоев также выразил соболезнования семьям погибших. «Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», – сказал он.

Напомним, перечень террористов и экстремистов внесены четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.