Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.2 комментария
Родители участника теракта в «Крокусе» выразили соболезнования семьям погибших
Родители Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), одного из участников теракта в «Крокус сити холле», в результате которого погибли 144 человека, выразили соболезнования семьям жертв.
Мать Мирзоева Гульракат Мирзоева не верит, что ее сын мог совершить подобное преступление. «Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», – сказала она, передает РИА «Новости».
Отец Мирзоева Барот Мирзоев также выразил соболезнования семьям погибших. «Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», – сказал он.
Напомним, перечень террористов и экстремистов внесены четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.