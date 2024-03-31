Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.2 комментария
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в четырех регионах Украины, об этом говорят данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены работают в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях, передает ТАСС.
На данный момент нет информации о причинах объявления воздушной тревоги. Официальные власти пока не комментировали ситуацию.
Ранее взрывы были слышны в Одессе на юге Украины.