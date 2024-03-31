В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Захарова посоветовала Бербок купить карту, чтобы «не говорила чуши»

Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории после слов о втягивании в войну НАТО

Tекст: Вера Басилая

Захарова усомнилась, в курсе ли Бербок, что не российские базы окружили страны НАТО, а наоборот – альянс расширялся на восток по периметру России, передает РИА «Новости».

«Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», – сказала дипломат.

Ранее Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт».