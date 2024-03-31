Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.29 комментариев
На Украине рост домашнего насилия подтолкнул к ужесточению законодательства
Власти Украины на фоне роста случаев домашнего насилия в стране вынесут на рассмотрение законопроект об усилении ответственности за подобные деяния.
Законопроект №8329, разработанный МВД и парламентариями, предлагает ужесточить наказания за домашнее насилие и насилие по признаку пола, сообщает РИА «Новости».
Согласно данным МВД, в 2023 году количество зарегистрированных фактов домашнего насилия на Украине выросло на 20% по сравнению с 2022 годом.
Документ был принят за основу Верховной Радой 22 ноября 2023 года, а в ближайшее время его вынесут на рассмотрение для окончательного принятия.
Инициатива по ужесточению законодательства связана с ратификацией Украиной Стамбульской конвенции, которая направлена на предупреждение и борьбу с насилием в отношении женщин и домашним насилием.
Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию 20 июня 2022 года.
Стамбульская конвенция - это международное соглашение Совета Европы, которое на сегодняшний день ратифицировали 36 стран.
Целью конвенции является защита женщин от всех форм насилия, а также создание механизмов для его предотвращения и преследования.
В 2021 году Турция вышла из Стамбульской конвенции, однако ЕС раскритиковал данное решение.