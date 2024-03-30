Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.24 комментария
Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ на берегу Днепра
Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ с помощью дронов на берегу Днепра
Российские разведчики рассказали, что следят за ВСУ на правом берегу Днепра на Херсонском направлении днем и ночью, инициатива полностью на стороне ВС России.
Командир расчета БПЛА с позывным «Массажист» рассказал военкору RT Филиппу Прокудину, что следят за ВСУ при помощи дронов круглосуточно и в любую погоду. По его словам, украинские военные боятся лишний раз показываться из укрытий, хотя ранее вели себя очень нагло.
Военный также отметил, что у ВСУ нет возможности закрепиться, только сдаваться.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр с целью переправиться на левый берег региона.