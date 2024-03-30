Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.19 комментариев
Американский офицер назвал позором США конфликт на Украине
Офицер Дэвис: США позорятся в конфликте на Украине, а расплачиваются ее граждане
Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале заявил, что США позорятся, участвуя в конфликте на Украине, а расплачивается за это украинский народ.
Дэвис раскритиковал призывы сенатора Линдси Грэма в Киеве «выставить больше людей на фронт». Эксперт счел аморальным толкать больше мужчин на смерть, потому что пути к победе нет, передает РИА «Новости».
По его мнению, высокомерие Вашингтона не дает признать, что конфликт на Украине проигран. Дэвич не понимает, зачем бросать еще 60 млрд долларов в дело, которое не может быть успешным. Он считает, что США пора признать правду о том, что происходит на Украине на самом деле.
Ранее старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер заявил, что использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны.