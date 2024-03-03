Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.16 комментариев
Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России по биатлону
Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России и обладательницей малого глобуса в зачете гонок преследования.
В воскресенье Шевченко выиграла женскую гонку преследования на пятом этапе Кубка России в Уфе, передает РИА «Новости». В общем зачете Шевченко выиграла с 463 баллами. Второй стала Виктория Сливко (385 баллов), на третьем месте оказалась Елизавета Каплина (372).
Ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации.