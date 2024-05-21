Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?0 комментариев
Евро показал минимум по отношению к рублю с начала мая
Евро показал минимум по отношению к рублю с 8 мая
Курс европейской валюты по отношению к российской подошел к минимальному показателю в 98 рублей впервые с 8 мая, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
К 16.57 мск курс евро снижался на 0,68% до 97,95 рубля, передает ТАСС со ссылкой на Мосбиржу.
На 17.02 мск евро располагался на уровне 97,98 рубля (-0,66%), при этом курс доллара снижался на 0,56%, до 90,24 рубля. Курс юаня находился на отметке 12,434 рубля (-0,56%).