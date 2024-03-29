Обвиняемые в теракте в «Крокусе» заявили, что их координировали через Telegram

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемые в первоначальных показаниях в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий заявляли, что получали голосовые сообщения в Telegram, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Этот человек, по словам фигурантов, координировал их действия на этапе подготовки и после вооруженного нападения. Он представился им под псевдонимом.

Он же давал им указания отправиться в сторону украинской границы после совершения преступления.

До этого СК сообщал, что есть подтверждение того, что исполнителям теракта поступали крупные денежные суммы с Украины.