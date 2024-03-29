Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» заявили, что их координировали через Telegram
Подозреваемые в атаке на «Крокус Сити Холл» заявляли, что их действия координировал некий мужчина с помощью мессенджера Telegram, он поручил им после теракта приехать в Киев за вознаграждением, сообщил Следственный комитет России.
Обвиняемые в первоначальных показаниях в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий заявляли, что получали голосовые сообщения в Telegram, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Этот человек, по словам фигурантов, координировал их действия на этапе подготовки и после вооруженного нападения. Он представился им под псевдонимом.
Он же давал им указания отправиться в сторону украинской границы после совершения преступления.
До этого СК сообщал, что есть подтверждение того, что исполнителям теракта поступали крупные денежные суммы с Украины.