Эксперт объяснил рекордный уровень патриотизма среди россиян за четверть века

Политолог Шаповалов: Высокий уровень патриотизма стал серьезным ресурсом для развития России

Tекст: Андрей Резчиков

«Такой уровень патриотизма – это прежде всего показатель доверия президенту. Это одобрение действий России в сфере внутренней и внешней политики, в зоне специальной военной операции, а также действий по защите суверенитета», – считает Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки.

«Разумеется, высочайший уровень патриотизма свидетельствует и о том, что люди гордятся своей страной, уверены в сегодняшнем дне и с надеждой смотрят в будущее», – добавил эксперт.

Собеседник напомнил, что ВЦИОМ проводит опросы о патриотизме не первый год, но сейчас эти цифры стали рекордно высокими. В частности, показатели безусловного патриотизма (когда люди на вопрос, считают ли они себя патриотом России, отвечали: «Да, безусловно») выросли за последний год на десять пунктов. «Это демонстрирует абсолютное единение и консолидацию в нашем обществе, полную поддержку курса президента и Российского государства», – подчеркнул Шаповалов.

Высокий уровень патриотизма и одобрения действий президента – не внезапно возникшая тенденция, говорит он. «Первая реперная точка отсчета – это возвращение Крыма в родную гавань в 2014 году. Те события вызвали высочайшее воодушевление в обществе и сформировали так называемый крымский консенсус, когда россиян объединило чувство гордости за страну. Люди поняли, что период распада и кризиса начала девяностых в далеком прошлом и пришло время собирать и развивать государство», – отметил спикер.

Следующей важной точкой стали события февраля 2022 года, начало СВО, решение жителей РФ поддержать соотечественников – народ Донбасса и Новороссии. «Мы также видим, как Россия отстаивает и защищает свои интересы. Все попытки наших противников разыграть те или иные карты, например, ввести санкции, начать экономическую и информационную войну против России, организовывать диверсии и теракты – только укрепляют единство нашего общества», – пояснил политолог.

Шаповалов добавляет, что действия Запада не приводят к желаемому результату, Россия, наоборот, укрепляется и идет к победе. «Беспрецедентное доверие, которое фиксирует социология, экстраполировалось в результаты президентских выборов, на которых была рекордная явка и рекордное количество проголосовавших за Владимира Путина. Консолидация и единение вокруг президента, интересов страны являются общими для России. Мы видели это и в трагические часы, связанные с терактом в «Крокус Сити Холле», – добавил эксперт.

По его словам, нынешний уровень консолидации стал серьезным ресурсом для развития России, для реализации программы, которую предложил президент в послании Федеральному собранию. «Те идеи, которые мы услышали от президента в послании, полностью совпадают с настроениями общества. Президент улавливает запросы общества и превращает их в политические идеи и решения, которые будут воплощены в реальную практику развития нашего государства. Это, в свою очередь, также получает одобрение и доверие со стороны российского общества», – подчеркивает собеседник.

По данным ВЦИОМ, патриотами себя считают 94% жителей России, в том числе безусловными патриотами – 62%, это абсолютный максимум за весь период наблюдений. В целом тренд на «безусловный патриотизм» берет начало осенью 2014 года, когда доля «безусловных» патриотов впервые за долгое время ощутимо превысила долю «скорее» патриотов (48% против 36%), отмечают социологи.

Чувство патриотизма примерно в равной степени разделяют мужчины и женщины (93% и 95% соответственно), молодежь и представители старшего поколения (87% в группе 18–24 лет и 94% среди 60+), жители столиц и сел (94% и 95% соответственно), свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 4 марта среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.