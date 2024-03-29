Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.5 комментариев
Писателя Веллера решили проверить на экстремизм
Полиция организовала проверку после высказываний писателя Михаила Веллера, который ранее в беседе с пранкерами пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части».
Слова Веллера проверят на возможное нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности, передает ТАСС. Соответствующую просьбу в МВД направил депутат Андрей Альшевских.
«Главным управлением Министерства внутренних дел РФ по городу Москве проводится проверка по вашему обращению о высказываниях М. И. Веллера, возможно, содержащих признаки нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности», – говорится в ответе ГУ МВД, который Альшевских опубликовал в своем Telegram-канале.
Информационные материалы направлены в экспертно-криминалистический центр для проведения лингвистического исследования, сообщили в столичном главке МВД.
Ранее писатель Михаил Веллер в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) пожелал, чтобы Россия «размонтировалась на части».