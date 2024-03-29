Участники «Школы мэров» в Ставропольском крае обсудили развитие городов

Ставропольский край демонстрирует успешный опыт стратегического планирования, градостроительной деятельности, разработки и реализации мастер-планов и кооперации городов, а также диверсификации экономики городов, является лидером регионов СКФО по объему привлечения частных инвестиций по итогам 2023 года.

Приветствуя участников, заместитель директора ВШГУ Президентской академии Олег Кондратенко отметил, что программа «Школа мэров» – это верхняя ступенька большой работы с муниципалитетами, это команда губернаторов.

«Сегодня здесь находятся состоявшиеся главы городов, руководители муниципальных образований. И они здесь не только для того, чтобы учиться, но и чтобы делиться опытом, перенимать для себя что-то важное, показать свои достижения. Тем, кто собрался сейчас в образовательном центре «Машук», предстоит в будущем развивать Россию, а потому это отличная возможность получить знания о том, что делать дальше и как помочь людям, которые живут в нашей большой стране», – отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Программа модуля включает темы: комплексное развитие территорий, как механизм создания в городах необходимых условий для развития инфраструктуры; расселение аварийного жилья и обновление застроенных территорий; территориальное планирование и инвестиционная привлекательность муниципалитетов, стратегическое планирование развития городов и управление градостроительной деятельностью.

Кроме того, будет обсуждено мастер-планирование как инструмент формирования и развития городской среды и диверсификации экономики городов.

В первый день модуля перед участниками выступил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, рассказав о стратегии социально-экономического развития региона. Также была возможность познакомиться с главой города-курорта Железноводска Евгением Бакулиным, и во время прогулки по городу взглянуть на Железноводск его глазами.

Федеральными партнерами модуля выступают Минэкономразвития, Минстрой России и ВЭБ.РФ.

Правительством России проводится масштабная работа по подготовке кадрового резерва различных уровней. Для муниципалитетов в январе 2024 года проведен большой форум «Малая родина – сила России» в Москве с целью получения обратной связи, что происходит «на земле», обмена опытом и определения ключевых направлений развития страны. ВШГУ президентской Академии разработана и реализуется целая линейка программ подготовки управленческих кадров, к которой относится «Школа мэров».