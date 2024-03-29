В Шебекино при обстреле ВСУ повреждены два дома и газопровод

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что снаряд ВСУ попал в гараж частного дома. При этом осколками снарядов повреждены заборы, фасады и кровли еще двух домов, а также оказался пробит газопровод.

Оперативные и аварийные службы уже работают на месте происшествия, чтобы устранить последствия обстрела. Обошлось без пострадавших.

Ранее средства ПВО сбили 15 снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.

До этого в Белгороде объявлялась ракетная опасность. В результате украинской атаки в 37 квартирах в Белгороде выбиты окна, повреждены 12 машин.