Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.2 комментария
Попова: Эксперты допускают пандемию холеры
Попова предупредила о возможной пандемии холеры в мире
В мире сохраняется сложная эпидемическая обстановка, эксперты не исключают пандемию холеры, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время расширенного заседания коллегии ведомства.
Попова заявила, что в мире остаются высокими риски вспышки эпидемии лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, Денге, неблагополучное состояние по чуме. Также, по ее словам, эксперты предупреждают о возможной пандемии холеры, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что в мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка по болезням, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.
Ранее команда исследователей обнаружила, что комары, переносящие лихорадку Денге и другие заболевания, выработали устойчивость к инсектицидам в некоторых частях Азии.