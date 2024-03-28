  • Новость часаСК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    14 комментариев
    28 марта 2024, 18:55 • Новости дня

    Путин проводит совещание по развитию круглогодичных курортов

    Путин проводит совещание по развитию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

    «Для страны, для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы. Нужно эти возможности эффективнее использовать», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    В рамках проектов комплексного освоения территорий на побережьях будут созданы новые курорты в Краснодарском крае, Крыму, в Дагестане, а также в Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, в Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии.

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    27 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    Путин: Для России нет недружественных стран
    Путин: Для России нет недружественных стран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государства, которые сейчас называются недружественными для России, на самом деле не являются таковыми, недружественные – это элиты в этих странах, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Достижений [мировой культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», – сказал президент в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия не станет отменять мировую культуру, как это делают с русской культурой в западных странах. «Наоборот, мы считаем, что российская культура – часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью, в контексте мировой [культуры] смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа.

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    28 марта 2024, 01:11 • Новости дня
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну

    Путин осудил заявления «ура-патриотов» о том, что Россия только для русских, напомнив, что в стране живет 190 этносов

    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке резко осудил высказывания в духе «Россия для русских», напомнив, что на территории страны проживает 190 различных этносов.

    «Когда я слушаю ура-патриотов,.. кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает... Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», – передает слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что подобные ура-патриоты есть в любом обществе, в том числе в российском. По словам президента, к многообразию народов в России нужно относиться «очень по-взрослому, серьезно».

    «Не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждую фразу, каждое слово, думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», – подчеркнул российский президент.

    В беседе с военнослужащими он отметил, что вне зависимости от национальности бойцы должны чувствовать, что защищают свою Родину. «И другой Родины у них ни у кого нет», – сказал Путин.

    Напомним, что Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку.

    Центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов. Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в начале марта Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    28 марта 2024, 00:58 • Новости дня
    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей

    Путин заявил, что в ходе СВО России защищает своих людей на исторических территориях

    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей на своих исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками в Торжке.

    «Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия занята исключительно защитой своих людей на своих территориях, поэтому все разговоры о намерении России после Украины двинуться на Европу являются бессмысленными.

    «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей», – заверил президент.

    Он также добавил, что Россия не имеет никаких агрессивных намерений и никогда бы не начала вести боевые действия на Украине, если бы там не произошел государственный переворот, за которым последовали военные действия на Донбассе.



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    27 марта 2024, 22:11 • Новости дня
    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке

    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    «В центре глава государства осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре», – сообщает ТАСС.

    Другой информации о визите Путина не приводится.

    Отмечается, что центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов.

    Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    Ранее на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    27 марта 2024, 19:52 • Новости дня
    Путин обсудил с деятелями культуры повышение интереса россиян к чтению
    Путин обсудил с деятелями культуры повышение интереса россиян к чтению
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области призвал усиливать поддержание интереса к литературе и чтению.

    «Носители информации меняются. Нам нужно понять, как распространять нужный контент в самом широком смысле этого слова. А содержание классической литературы – тоже в определенном смысле контент, морально-нравственный, исторический», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.

    Он добавил, что необходимо продолжать модернизацию библиотек, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

    Также в ходе встречи он указывал, что культура является «духовным каркасом» народа.

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    28 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин не приезжал в «Крокус»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не приезжал на место трагедии в «Крокус Сити Холле», так как не хотел мешать работе по спасению людей, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    С первых минут теракта все ведомства и правительство Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьевым принимали все необходимые меры для спасения людей, оказания медпомощи и тушения пожара, подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    В такие дни проведение «каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно», это препятствовало бы штабной работе, организованной на месте, ответил представитель Кремля на вопрос о том, почему Путин не приезжал в «Крокус».

    Он добавил, что с семьями родственников погибших организована плотная работа со стороны всех соответствующих ведомств, выделены и начаты выплаты со стороны федеральных властей, Московской области и Москвы.

    «Это было все сделано в максимально возможное короткое время, эта работа продолжается», – подчеркнул Песков.

    Говоря о возможной встрече президента с семьями погибших, представитель Кремля пояснил, что в случае необходимости таких контактов о них сообщат прессе.

    Отвечая на вопрос о том, означала ли попытка террористов сбежать через украинскую границу, что на этом участке границы есть проблемы, он указал на проведение следственных действий.

    Как только возникнет официальная информация, ее озвучат следственные органы и спецслужбы, в том числе и по вопросу о границе, пояснил Песков.

    «Здесь нужно исходить из того, что пока совсем мало прошло и нужно время для того, чтобы аргументированные версии возникли», – добавил представитель Кремля.

    Также в четверг Песков отмечал, что в Кремле на повестке дня нет вопроса о возможной реконструкции «Крокус Сити Холла».

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    28 марта 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: СВО объединила бойцов разных национальностей и вероисповеданий в борьбе за победу

    Политолог Манойло: Деструктивным силам не удастся разжечь вражду между гражданами России

    Эксперт: СВО объединила бойцов разных национальностей и вероисповеданий в борьбе за победу
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Путин – последовательный и убежденный сторонник единства народов России. Каждый раз, когда кто-то изнутри или снаружи нашей страны хочет расшатать ситуацию, президент вынужден давать жесткий ответ. Это особенно актуально сейчас», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. В среду Владимир Путин посетил центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке, где во время встречи с военными заявил о важности бережного отношения к межнациональному и межконфессиональному миру в России.

    «Для Владимира Путина очень важна прямая коммуникация с военнослужащими. Так он получает значительную часть информации о ходе СВО из первых уст от людей, непосредственно сражающихся на поле боя. Это позволяет ему отслеживать процессы, происходящие в наших Вооруженных силах», – сказал Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО.

    «Кроме того, открытый диалог с военными демонстрирует заботу президента о них. Путин показывает, что ему не безразлично, чем живут бойцы и их семьи. Это особенно важно в условиях, когда защитники Родины находятся в зоне СВО и оторваны от дома», – отмечает собеседник.

    «Также наш президент в очередной раз предупредил страны блока НАТО о неизбежных последствиях прямого вмешательства в конфликт на Украине. Он подчеркивает, что их возможные действия близки к военной авантюре. Ответственность за нее будет лежать на членах альянса», – подчеркивает он.

    Манойло напомнил, что в ходе встречи с военными Владимир Путин поднял тему межэтнических и межконфессиональных отношений. «В зоне СВО сейчас сражаются бойцы самых разных национальностей и вероисповеданий. Они объединены стремлением защитить свою страну и семьи, их ведет чувство общего долга, и все хотят добиться одной цели – победы», – акцентирует эксперт.

    «Важно и то, что Путин – последовательный и убежденный сторонник единства народов России. Каждый раз, когда кто-то изнутри или снаружи нашей страны хочет расшатать ситуацию, президент вынужден давать жесткий ответ. Это особенно актуально сейчас, в условиях, когда множество деструктивных сил пытаются разжечь вражду между гражданами России. Однако сделать этого им не удастся», – пояснил Манойло.

    «Президент действительно довольно часто разговаривает с военнослужащими. Идет третий год СВО, и ее участники становятся влиятельной силой нашего общества. Это люди, проверенные серьезными испытаниями, и главе государства важно понимать, о чем думают в армейской среде, сверяться с настроениями и мнением солдат и офицеров», – сказала политконсультант Алена Август.

    «На встрече с летчиками в Торжке также обсуждался теракт в «Крокусе». После случившейся трагедии власти стран, враждебно настроенных к России, попытались убедить нас, что это яркое проявление межнациональной неприязни. Нас пытаются навести на ложный след в случившейся трагедии, а также посеять рознь в стране, в которой порядка 190 этносов сосуществует в мире и дружелюбии», – отмечает собеседница.

    По ее словам, Россия веками жила в таком многообразии национальностей, но при этом не растворяла их в себе, а сохраняла их самобытность. «В стране существует огромное число программ, направленных на поддержку малых народов. Мы занимаемся этим постоянно. Сейчас важно устоять под враждебным натиском, и не дать нас поссорить», – резюмировала Август.

    В среду Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке (Тверская область). Ему продемонстрировали новейшую противотанковую ракету «Хризантема» для ударных вертолетов, способную наносить технике противника существенные повреждения.Глава государства подчеркнул, что в зоне СВО наши летчики «воюют бесстрашно» и вносят большой вклад в достижение общего успеха.

    В ходе разговора с военными президент также напомнил о том, что Россию защищают представители всех религиозных конфессий и гражданам страны нужно бережно относиться к межнациональному и межконфессиональному миру внутри государства.  «Когда я слушаю наших – такие люди везде есть, в любом обществе – ура-патриотов, в том числе тех, кто говорит, что Россия – это только для русских, то знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, то, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, – мы развалим страну», – подчеркнул Путин.

    344-й центр боевого применения и переучивания авиационного персонала армейской авиации сформировался 30 июня 1979 года. Целью основания центра стало совершенствование боевого применения армейской авиации и повышение квалификации персонала, эксплуатирующего вертолеты.

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    28 марта 2024, 14:38 • Новости дня
    Президент ЮАР выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в «Крокусе»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования и чувства солидарности в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

    Рамафоса также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и стойкости близким погибших, говорится на сайте Кремля.

    Также лидеры выразили удовлетворение партнерством России и ЮАР и обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

    В контексте перешедшего от ЮАР к России председательства в БРИКС Путин и Рамафоса обсудили взаимодействия в рамках Объединения в новом расширенном составе.

    Глава ЮАР заверил коллегу в том, что страна продолжит работу в рамках мирной инициативы африканских государств по урегулированию украинского кризиса.

    Путин же изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины, подчеркнув, что Москва открыта к предметному разговору по политико-дипломатическому разрешению кризиса.

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    28 марта 2024, 13:51 • Новости дня
    Песков: Визит Путина во Вьетнам согласовывается

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визит российского президента Владимира Путина во Вьетнам предстоит согласовать, он приглашен туда, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У Путина есть действующее приглашение посетить Вьетнам с визитом, будут согласовываться сроки поездки, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он пояснил, что продолжится работа по дипломатическим каналам.

    Ранее газета Vietnamnet, входящая в министерство информации и коммуникаций Вьетнама, сообщала, что генсек ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонг пригласил Путина посетить Вьетнам. Издание отмечало, что Путин принял приглашение.

    Напомним, беседа российского лидера Владимира Путина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуена Фу Чонга проходила 26 марта.

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    28 марта 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков: Путин пока не планирует поездку в Белгород

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на данном этапе не планирует поездку в Белгород, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «Поездки в Белгород в планах президента пока нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что удары украинских военных по мирным жителям Белгорода и Белгородской области – это военное преступление. Он отмечал, что Россия «не оставит в покое тех, кто это сделал».

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    28 марта 2024, 12:59 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина по туризму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На четверг у президента Владимира Путина запланировано совещание по теме туризма, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В четверг у Путина пройдет несколько совещаний, одно из них пройдет открыто, в режиме видеоконференции. Это будет совещание о федеральных круглогодичных морских курортах проекта «Пять морей и озеро Байкал», сказал Песков, передает ТАСС.

    Также глава государства в первой половине дня проведет международный телефонный разговор.

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    28 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    Эксперт: Развитие культуры должно соответствовать современным технологиям и веяниям

    Политконсультант Август: Культура делает Россию духовно богатой и экономически сильной

    Эксперт: Развитие культуры должно соответствовать современным технологиям и веяниям
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в ходе прошедшей в среду встречи с работниками культуры Тверской области наметил план развития этой сферы. Так, будет расширена программа «Пушкинская карта», в каждой российской школе появится театр, а с помощью программы «Земский работник культуры» в регионы привлекут порядка 10 тыс. специалистов. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказала политконсультант Алена Август.

    «Культуре уделяется особенное значение в нашей стране. Это одна из сфер, которая всегда поддерживается президентом», – сказала политконсультант Алена Август. Она отметила, что встреча Владимира Путина с работниками культуры состоялась в День театра, а по ее итогам был намечен план развития отрасли.

    «Так, например, будет расширена «Пушкинская карта», с помощью которой учащиеся могут посещать бесплатно многие мероприятия. В каждой школе скоро появится театр, что будет способствовать развитию ребенка с точки зрения искусства коммуникации и презентации себя. Кроме того, в России активно развиваются корпоративные музеи – это структурные подразделения негосударственных учреждений и предприятий. Они выполняют в том числе профориентационную роль, потому что, изучив историю, скажем, завода и его героев, молодежь может захотеть пойти работать в это место, что будет способствовать восстановлению технологического суверенитета РФ», – считает собеседница.

    Также в ходе встречи обсуждалась новая программа «Земский работник культуры», добавила Август. «Культурные мероприятия не могут быть сосредоточены только в крупных городах. Наша задача – поддерживать комплексное развитие этой сферы в каждом регионе. Для этого, конечно, нужны специалисты. В рамках проекта будут привлечены порядка 10 тыс. профессионалов», – указала спикер. Она подчеркнула, что развитие культуры должно соответствовать современным технологиям и веяниям.

    Собеседница напомнила, что в Госдуме рассматривается закон о креативных индустриях. «Культурные проекты, креативные технологии приносят не только пользу с точки зрения создания важного контента, но и действительно дают людям возможность зарабатывать. Это делает нашу страну как духовно богаче, так и экономически сильнее», – резюмировала политконсультант.

    В среду Владимир Путин прибыл в Торжок. Он посетил выставочный комплекс Всероссийского историко-этнографического музея, где осмотрел уникальную коллекцию берестяных грамот. В экспозиции хранится тысячный по счету документ, который был найден на территории России. Главе государства также показали образцы древних вооружений, предметов ремесла и быта, рассказали об истории города.

    После осмотра экспозиции президент провел встречу с работниками культуры Тверской области. «25-го числа у нас День работника культуры. Собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, с этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    На встрече была обсуждена новая программа «Земский работник культуры», которая стартует в 2025 году и призвана стимулировать переезд в малые города и села специалистов этой отрасли. Владимир Путин отметил, что важно не только привлечь новых людей, но и поддержать тех, кто уже работает в учреждениях культуры в малых городах и селах. Будет уделено внимание и материально-техническому состоянию этих учреждений.

    О планах запустить программу «Земский работник культуры» Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей. На Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии такая выплата будет вдвое выше.

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    28 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперты: Трагедия в «Крокусе» и атаки на Белгород сплотили всю Россию
    Эксперты: Трагедия в «Крокусе» и атаки на Белгород сплотили всю Россию
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Организаторы теракта в «Крокусе» хотели посеять панику и разлад в российском обществе. Для этого же Запад и Украина начали информационные атаки сразу после ЧП. Но они просчитались: россияне снова показали консолидацию вокруг президента и флага, не поддались на провокации. К таким выводам пришли политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований: «Единство и сплочение: как россияне отвечают на попытки расколоть общество».

    «Теракт в «Крокусе» – это атака на всю Россию, на все наше общество, а не только на конкретный концертный зал», – заявил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, противник был заинтересован в том, чтобы воспрепятствовать мобилизации общества в России.

    «Эта атака имела одну единственную цель – посеять панику, разлад в нашем обществе. Врагов напугала консолидация страны вокруг президента и флага, и они пытались ужасом террора разбить это состояние мобилизации. Но наше общество ответило на преступление сплочением, показало свою гражданскую зрелость, единство в горе и в радости, в дни побед и трагедий, приверженность высоким идеалам и традиционным российским ценностям», – добавил аналитик.

    Важно заметить, что теракт в «Крокусе» нельзя отрывать от происходящего в Белгороде, это звенья одной цепи, считает Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, профессор РГГУ, директор Фонда исследования проблем демократии.

    «Произошедшее – это продолжение украинского национализма. Они так же сейчас обстреливают мирных людей в Белгородской и других областях. У них абсолютно классическая террористическая цель – запугать наш народ. Украинский терроризм – это прямая реальная угроза народу России. Это реальность, которую мы должны учитывать и с которой мы справимся», – указал он.

    Отдельного внимания заслуживают и информационные атаки, организованные Западом и Украиной в первые минуты после трагедии. «Появлялись вбросы о новых терактах в разных городах России, о виновности представителей тех или иных этнических групп, о якобы преступной халатности властей и правоохранителей. Соцсети и блогосфера были насыщены конспирологией», – напомнил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Но наши враги просчитались, мы сразу увидели реакцию нашего общества, сопереживание и активные действия наших сограждан. И впредь нам не стоит поддаваться на провокации. Наше общество исходит из того, что правоохранительные органы работают оперативно и слаженно, а президент Владимир Путин держит ситуацию на контроле. Мы должны соблюдать информационную гигиену», – подчеркнул он.

    Спикер также отметил, что все погибшие в теракте – мирные жители, пришедшие вечером в пятницу отдохнуть после работы на концерте легендарной рок-группы «Пикник». «Многие из погибших и пострадавших пришли вместе с детьми. Совершившие массовое убийство мирных граждан террористы получили приказ от организаторов убить максимальное количество людей – столько, сколько они смогут», – указал докладчик.

    Долгосрочный замысел заказчиков теракта, по мнению Александра Рудакова, политолога, эксперта ЭИСИ, был направлен на обострение межэтнических и межконфессиональных противоречий, которые затем должны были бы перейти в острую конфликтную фазу и разрушить наше общество изнутри.

    «Те, кто планировал преступление, очевидно, исходили из того, что именно межнациональные конфликты в свое время стали причиной гибели СССР. Действуя по шаблону, они и сегодня рассчитывали на схожий эффект. Однако за прошедшие тридцать лет ситуация изменилась, люди хорошо усвоили трагический урок. Общество понимает, как работают технологии разрушения и хаоса, включается режим самосохранения», – пояснил он.

    «Многие обращают внимание, что среди жертв теракта были люди самых разных национальностей – русские, евреи, люди с кавказскими и среднеазиатскими корнями. Общее понимание источника угрозы, общее горе и надежда на скорое возмездие в отношении всех, кто стоял за кровавым терактом, сплачивает людей в трагические моменты нашей истории», – добавил докладчик.

    При этом проявление героизма и смелости людей во время теракта стали «лучом света во мраке», указала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ. «Злоумышленники ждали, что наши люди в ситуации катастрофы будут бежать по головам, отталкивая друг друга. Но с реальностью спорить невозможно. Наши сограждане способны на чудеса, на подвиги, что показала катастрофа в «Крокусе», – отметила она.

    Ответственно к помощи гражданам подошел и бизнес, считает политолог. «Например, в «Яндекс. Такси» отреагировали мгновенно – сделали поездки в районе «Крокуса» бесплатными. Не отстали и банки, заявляя о списании кредитов, о пересмотре договоров. «Авито» включилось в помощь со съемным жильем для родственников пострадавших. Российский бизнес начал по-другому жить. Он стал ощущать себя частью общества, которая может и должна помогать нуждающимся», – пояснила эксперт.

    Что касается реакции зарубежных стран, то в большинстве своем международное сообщество выразило огромную поддержку семьям погибшим и пострадавшим в теракте, заметил Алексей Малинин, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория».

    «Особенно хотелось бы выделить лидеров почти всех стран СНГ, которые выразили сочувствие и вновь подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом. Большинство крупных еврочиновников, вроде Урсулы фон дер Ляйен и представителей внешнеполитических ведомств европейских государств, осудили теракт. Большая часть мира – от президентов до простых граждан – показала, что в трудный для России момент политика отходит на второй план, а на первый план выходит человечность», – указал он.

    Однако нашлись и такие страны, которые проявили себя неадекватно. «Латвия, например, запретила гражданам приближаться к российскому посольству, чтобы почтить память жертв теракта. Абсолютно бессмысленная и бесчеловечная демонстрация русофобии – только так это можно назвать. Глава МИД Литвы вроде выразил соболезнования, но призвал «не терять фокус», видимо, намекая на все политические противоречия между нашими странами», – напомнил спикер.

    «Если мы рассмотрим реакцию США, то она особо примечательна. Госсекретарь Энтони Блинкен и представитель Белого дома Джон Кирби осудили теракт. Однако Кирби затем сразу заявил, что Украина не имеет к этому никакого отношения, хотя его об этом и не спрашивали. По-моему, своим заявлением он только усилил убежденность многих людей в том, кто является заказчиком этого теракта», – заметил политолог.

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    28 марта 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин поручил создать туристическую инфраструктуру в нацпарках России
    Путин поручил создать туристическую инфраструктуру в нацпарках России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Туристическая инфраструктура во всех национальных парках России должна быть создана к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

    Как указал глава государства, в рамках экологического нацпроекта к 2030 году в России будет создана инфраструктура для туризма во всех национальных парках страны, передает ТАСС.

    «Сегодня с учетом приоритетов, обозначенных в послании, обсудим конкретные решения, которые должны лечь в основу обновленного национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». К его реализации нужно приступить уже в начале следующего года», – отметил российский лидер.

    В четверг Владимир Путин начал проводить совещание по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

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