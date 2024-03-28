Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.0 комментариев
Следствие: Сообщники знали о готовящемся в «Крокус Сити Холле» теракте
Четверо человек, которые продали автомобиль и сдали квартиру совершившим теракт в «Крокус Сити Холле» террористам, знали о готовящемся преступлении, сообщили в правоохранительных органах.
Известно, что Исломов и два его сына, продавшие террористам автомобиль Renault, а также сдавший им квартиру Касимов знали о намерениях Мирзоева, Рачабализода, Фаридуни и Файзова совершить теракт и способствовали происшествию, передает ТАСС.
Ранее в МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов. Возникло предположение, что напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков.
Напомним, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.