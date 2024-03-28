Собянин открыл путепровод через МЦД-3 на Ленинградском шоссе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Собянин, сегодня закончено строительство нового современного путепровода пересечения Ленинградки и МЦД-3 сделанного таким образом, что есть запас хода для прокладки линии высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург», и здесь же сделана развязка на шоссе, которое идет к Шереметьево, передает ТАСС.

Мэр отметил, что таким образом улучшено движение для около 600 тыс. жителей Зеленограда и Подмосковья и улучшено движение к аэропорту Шереметьево.

Ранее Собянин заявил, что остановки на высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-1 в столице планируется сделать на Ленинградском вокзале и еще нескольких местах.