Собянин сказал, где в Москве будут останавливаться поезда ВСМ-1

Остановки ВСМ-1 планируется открыть на Ленинградском вокзале, городских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково, написал мэр в своем Telegram-канале после совещания с главой государства в Верхней Пышме.

«Сама по себе готовность браться за такие сложные проекты и способность их реализовать – это своего рода интегральный показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала. Это новые компетенции, и мы, судя по всему, подошли к тому, чтобы их реализовывать. Повторю, строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом – это только начало. В перспективе – организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии – Минска. Что касается Минска, то с президентом Белоруссии Александром Лукашенко мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», – приводятся слова Путина на сайте Mos.ru.

Президент поставил задачи по этому проекту, которые позволят создать в России современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении, они должны повысить технологический суверенитет страны.

ВСМ-1 должна ускорить перемещение между Петербургом и Москвой, между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Петербургом.

Собянин отметил, что планируется создать десятки тысяч новых рабочих мест, на строительстве инфраструктуры и поездов будут задействованы лучшие строительные и инженерные ресурсы.

Более чем для 30 млн жителей тех регионов, где пройдет ВСМ-1, существенным образом улучшится качество жизни.

Московское руководство также должно обеспечить интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками высокоскоростного поезда.