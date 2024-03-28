Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.0 комментариев
В России усилили меры безопасности на транспорте после теракта в «Крокусе»
МВД усилило меры безопасности на транспорте в России после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД Олег Калинкин.
По его словам, меры безопасности были усилены, работают и подразделения транспортной безопасности, и подразделения органов внутренних дел работают, проводятся досмотровые мероприятия, работают кинологи с собаками, передает ТАСС.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллеги ведомства с президентом Владимиром Путиным заявил, что нападение на «Крокус Сити Холл» стало новым вызовом для правоохранительной системы страны.