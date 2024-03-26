Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Краснов: Теракт в «Крокусе» – это вызов правоохранительной системе
Нападение на «Крокус Сити Холл» стало новым вызовом для правоохранительной системы страны, заявил генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллеги ведомства с президентом Владимиром Путиным.
Теракт в «Крокусе» – новый вызов правоохранительной системе, в первую очередь с точки зрения защищенности объектов с массовыми скоплениями людей, сказал Краснов, передает ТАСС.
Глава ведомства выступил с инициативой об обновлении паспортов безопасности подобных объектов, формальная констатация соблюдения требований по охране и лицензированию неприемлема.
Прокуроры должны в рамках своих полномочий принять меры для недопущения подобных трагедий. В центре внимания должны быть все места проведения массовых мероприятий, объекты критической и транспортной инфраструктуры.
Также Краснов в ходе заседания указывал, что исполнителей, заказчиков и кураторов теракта в «Крокусе», как и обстрелов жилых домов в приграничных с Украиной регионах, ждет неминуемая кара.