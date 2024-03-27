В Кремле подчеркнули, что официальные версии теракта в «Крокусе» пока не озвучены

Tекст: Ольга Иванова

Он в ответ на вопрос, к каким выводам приходят спецслужбы в ходе расследования, указал «Известиям», что пока никаких официальных версий не высказано.

«Пока, если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказал. Здесь нужно дождаться, когда они будут высказаны», – сказал Песков, передает ТАСС.



Песков также напомнил про вчерашние заявления главы ФСБ Александра Бортникова. Представитель Кремля добавил, что спецслужбы работают над тем, чтобы выделить основную версию.

Кроме того, Песков отметил, что США, настаивая на единственной версии теракта, а именно причастности «Исламского государства*» (ИГ, запрещена в России), пытаются переключить с чего-то внимание.

Накануне глава ФСБ Александр Бортников заявил, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске могут стоять Вашингтон, Лондон и Киев.