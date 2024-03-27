Захарова рассказала, как США загнали себя в тупик заявлением о «Крокусе»

Захарова: США загнали себя в тупик словами о причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

Tекст: Ольга Никитина

Захарова в эфире радио Sputnik обратила внимание на то, что США слишком быстро, еще до завершения тушения пожара, заявили о непричастности Украины к теракту. Она также подчеркнула, что США с поразительной скоростью, за пару часов, сделали вывод о причастности ИГ к теракту.

По мнению дипломата, США сами создали ИГ, поэтому их заявления о причастности этой группировки к теракту в Москве выглядят нелепо.

Захарова призвала США перестать спекулировать на трагедии и предоставить доказательства своей версии.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал «тупейший фальстарт».