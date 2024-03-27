По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.2 комментария
Глава МИД Китая выразил соболезнования в связи с терактом в России
Глава МИД Китая Ван И выразил соболезнования в связи с терактом в России
Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И письменно выразил соболезнования России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Послание он оставил в электронной книге, открытой посольством России в Китае.
Ван И заявил, что Китай решительно осуждает террористические атаки и твердо поддерживает усилия российской стороны, направленные на обеспечение нацбезопасности страны и стабильности, передает ТАСС.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».