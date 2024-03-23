Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с трактом в «Крокусе»

Си Цзиньпин и лидеры других стран выразили соболезнования в связи с трактом в «Крокусе»

Tекст: Вера Басилая

В сообщении телеканала указывается, что Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями, в котором назвал трагедию в «Крокусе» серьезной террористической атакой в России, передает РИА «Новости».

Также соболезнования семьям погибших в теракте выразило правительство Южной Кореи.

Кроме того, соболезнования выразил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин. От имени монгольского народа слова сочувствия президенту России Владимиру Путину направил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, передает ТАСС.

Осудили теракт в «Крокус Сити Холле» власти Кипра. МИД Кипра выращил соболезнования семьям погибших во время атаки.

Также направили соболезнования в связи с терактом в «Крокусе» президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Рахмон в телеграмме подчеркнул, что Таджикистан осуждает бесчеловечный акт насилия, которому нет никакого оправдания.

Бердымухамедов, в свою очередь, заявил, что Туркмения осуждает акт терроризма и всецело поддерживает усилия мирового сообщества «в деле борьбы и ликвидации этого зла».

Ранее члены Совета Безопасности ООН приняли заявление, в котором осудили теракт в «Крокус Сити Холле».

В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В результате в здании начался пожар, который осложнял работу спецназа и спасателей. К тушению пожара в «Крокусе» привлекли 477 человек и 183 единицы техники.

В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.

Президент России Владимир Путин пожелал пострадавшим в «Крокусе» выздоровления.