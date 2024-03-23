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    Террористы атаковали «Крокус Сити Холл»: Главное
    СК: Число погибших в «Крокусе» превысило 60 человек и может увеличиться
    Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»
    Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте
    Члены СБ ООН осудили «гнусный теракт в «Крокус Сити Холле»
    Крыша рухнула над зрительным залом в «Крокусе»
    Очевидцы рассказали, как спасались из «Крокуса» после атаки террористов
    Захарова поблагодарила генсека ООН за скорректированную позицию по теракту в «Крокусе»
    Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл»
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    8 комментариев
    23 марта 2024, 08:48 • Новости дня

    Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с трактом в «Крокусе»

    Си Цзиньпин и лидеры других стран выразили соболезнования в связи с трактом в «Крокусе»

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», в котором погибли более 60 человек, передает Центральное телевидение Китая.

    В сообщении телеканала указывается, что Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями, в котором назвал трагедию в «Крокусе» серьезной террористической атакой в России, передает РИА «Новости».

    Также соболезнования семьям погибших в теракте выразило правительство Южной Кореи.

    Кроме того, соболезнования выразил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин. От имени монгольского народа слова сочувствия президенту России Владимиру Путину направил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, передает ТАСС.

    Осудили теракт в «Крокус Сити Холле» власти Кипра. МИД Кипра выращил соболезнования семьям погибших во время атаки.

    Также направили соболезнования в связи с терактом в «Крокусе» президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Рахмон в телеграмме подчеркнул, что Таджикистан осуждает бесчеловечный акт насилия, которому нет никакого оправдания.

    Бердымухамедов, в свою очередь, заявил, что Туркмения осуждает акт терроризма и всецело поддерживает усилия мирового сообщества «в деле борьбы и ликвидации этого зла».

    Ранее члены Совета Безопасности ООН приняли заявление, в котором осудили теракт в «Крокус Сити Холле».

    В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В результате в здании начался пожар, который осложнял работу спецназа и спасателей. К тушению пожара в «Крокусе» привлекли 477 человек и 183 единицы техники.

    В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.

    Президент России Владимир Путин пожелал пострадавшим в «Крокусе» выздоровления.

    22 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

    ФСБ: После атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали

    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, сообщила ФСБ.

    Еще более 100 человек пострадали, сообщил центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске. После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (55)
    22 марта 2024, 20:26 • Новости дня
    В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые
    В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    О стрельбе, которая была слышна в пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили очевидцы.

    Отметим, что 22 марта в концертном зале проходит концерт группы «Пикник», передает РЕН ТВ.

    В МВД позже сообщили, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Сообщается, что огонь открыли минимум три человека в камуфляже.

    По предварительным данным, есть раненые. Музыкантов среди пострадавших нет, добавили в полиции.

    Сейчас сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в концертный зал.

    По данным РИА «Новости», люди в камуфляже ворвались в партер «Крокус Сити Холла», где открыли стрельбу из автоматического оружия.

    По словам корреспондента, «после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар». Люди в зале лежали на полу, а затем уползали.

    Коментарии (50)
    22 марта 2024, 22:07 • Новости дня
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    Коментарии (20)
    23 марта 2024, 00:47 • Новости дня
    Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте

    Президент Сербии Вучич: Теракт в Москве похож на методы одного государства, не Америки

    Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Президент Сербии Александр Вучич увидел в методах проведения теракта в «Крокус-Сити» сходство со способом некоей «мировой державы». Прямо эту державу он не назвал.

    Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что теракт, совершенный в пятницу в Москве, похож на способ действий «одной мировой державы», но не США. В то же время он не назвал страну, о которой идет речь, передает ТАСС.

    «7 марта посольство США в РФ призвало своих граждан не идти за покупками в торговые центры и на концерты в залы. Значит, их спецслужбы перехватили определенные разговоры и знали, что это произойдет... Есть одна мировая держава, не Америка, чей это способ действий», – заявил Вучич в эфире TV Prva. Вучич добавил, что ожидает обострения боевых действий на Украине и приближение конфликта на глобальном уровне.

    Ранее президент Сербии в телеэфире выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Москве. Он также подтвердил, что созвал на субботу на 9.00 по местному времени (11.00 по Москве)  заседание совета нацбезопасности Сербии в свете произошедшей трагедии.

    Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик осудил в пятницу вечером теракт в Москве. Он добавил, что трагедия стала напоминанием о необходимости борьбы с терроризмом.

    Кроме них, еще целый ряд стран со всех концов планеты выразили соболезнование в связи с трагедией в «Крокус-холле» и осудили теракт.

    Коментарии (9)
    22 марта 2024, 21:37 • Новости дня
    ЦОС ФСБ: Спецслужбы предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» есть погибшие и пострадавшие, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Об этом пишет ТАСС.

    Как указали в ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с произошедшим в концертном зале. В ведомстве добавили, что стрельба началась перед концертом музыкальной группы «Пикник», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что свыше 50 бригад скорой помощи направлено в подмосковный Красногорск для помощи пострадавшим в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Кроме того, к зданию «Крокуса» прибыли бойцы ОМОН и СОБР.

    Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, которому уже присвоили повышенный ранг сложности.

    Коментарии (21)
    23 марта 2024, 02:39 • Новости дня
    Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»

    Захарова поблагодарила генсека ООН Гутеррешу за четкую позицию по теракту в «Крокусе»

    Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу за четкую позицию по теракту в «Крокус Сити Холле», во время которого, по последним данным, погибли 40 человек и госпитализированы с ранениями 145.

    «Генсек ООН «строжайшим образом» осуждает теракт в «Крокусе» и выражает соболезнования правительству и народу России, сообщили в его офисе. Благодарим Генсека ООН за оперативную корректировку и формулирование чёткой позиции!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее она осудила реакцию ООН на теракт, когда офис генерального секретаря заявил, что Гутерриш «опечален (sadden) сообщениями о стрельбе».

    «ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова. По словам Захаровой, случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (9)
    23 марта 2024, 03:40 • Новости дня
    СК: Число погибших в «Крокусе» превысило 60 человек и может увеличиться

    Следственный комитет заявил, что в «Крокусе» во время теракта погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться

    СК: Число погибших в «Крокусе» превысило 60 человек и может увеличиться
    @ Кадр из видео Следкома России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Следственном комитете сообщили о более чем 60 погибших в ходе стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

    «Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», – говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства.

    Отмечается, что следователи, криминалисты и эксперты СК совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия, в том числе проводят осмотр тел погибших, изымают вещественные доказательства и проводят необходимые экспертизы, включая генетические, баллистические и дактилоскопические.

    Напомним, в пятницу 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в фойе и концертном зале. После нападения в здании начался пожар. В больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта.

    Коментарии (24)
    23 марта 2024, 08:06 • Новости дня
    Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл»

    Актер Светлаков назвал ужасом произошедшее в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Вера Басилая

    Шоумен и актер Сергей Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл» и выразил соболезнования в связи с терактом.

    Артист находился на месте ЧП, он сообщил в своем Telegram-канале, что в порядке, и пожелал всем здоровья.

    «Соболезнования всем кто пострадал… Это был ужас», – написал он.

    Ранее певцы SHAMAN и Morgenshtern (признан в России иноагентом) заявили, что готовы оплатить лечение пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле».

    В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В результате в здании начался пожар, который осложнял работу спецназа и спасателей.

    В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства.

    Коментарии (4)
    22 марта 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реакция офиса генерального секретаря ООН на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибло 40 человек, не соразмерна случившемуся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (7)
    22 марта 2024, 20:50 • Новости дня
    Очевидица рассказала о стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    Очевидица рассказала о стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одна из посетительниц концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где в пятницу неизвестные открыли огонь, рассказала о начале стрельбы.

    По словам женщины, около восьми часов вечера прозвучал одиночный выстрел, затем серия выстрелов, передает РЕН ТВ.

    Напомним, вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». Сообщалось о трех стрелявших в камуфляжной одежде. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

    Коментарии (2)
    22 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    Пожар начался в «Крокус Сити Холле» после стрельбы
    Пожар начался в «Крокус Сити Холле» после стрельбы
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    На северо-западе Москвы в пятницу вечером произошла стрельба, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, а затем начался пожар.

    По словам корреспондента РИА «Новости», в партер зала ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия, а после этого бросили гранату или зажигательную шашку.

    Людям пришлось лечь на пол, чтобы спастись от стрельбы, а затем постепенно выползать из зала.

    «Многим удалось выбраться», – рассказал он.

    По данным СМИ, в здании концертного зала горит кровля, через некоторое время она начала рушиться. В здании может находиться около 100 человек.

    На место выехали ОМОН и СОБР, есть раненые.

    Коментарии (28)
    22 марта 2024, 23:44 • Новости дня
    В Россию поступают соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» и осуждением теракта
    В Россию поступают соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» и осуждением теракта
    @ Антон Воронов/Агентство «Москва»

    Россия начала получать соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Они приходят как от республик бывшего СССР, так и от стран Запада, арабского мира, Латинской Америки. Единодушной стала и реакция осуждения терроризма.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования после стрельбы в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. «Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания. Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание», – сказал белорусский президент, слова которого приводит агентство БЕЛТА.

    Осудил террористический акт и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он призывает государства-члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан. «По поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка. Президент Казахстана также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта», сообщает пресс-служба администрации президента Казахстана.

    Свои соболезнования выразил в послании к президенту России лидер Азербайджана Ильхам Алиев. «Я решительно осуждаю этот теракт, от имени народа Азербайджана и от себя лично желаю терпения вам, народу России, семьям и родственникам погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в послании, которое цитирует ТАСС.

    Соболезнования выразил и МИД Армении. «Шокированы ужасающими новостями о бесчеловеческом теракте в Москве. Глубоко скорбим потерю невинных людей и желаем скорейшего выздоровления всем раненным и потерпевшим», говорится в сообщении ведомства. В МИД Таджикистана заявили о решительном осуждении теракта в «Крокус сити холле».

    Кроме того, соболезнования выразили ряд западных стран. В частности, глава МИД Италии заявил, что правительство страны осуждает любые теракты, выразил поддержку семьям погибших: «Я выражаю осуждение всех форм терроризма и близость к семьям жертв». МИД Германии выразил соболезнования с связи с терактом в Подмосковье и призвал быстро расследовать случившееся: «Кадры страшного нападения на невинных людей в «Крокус сити холле» под Москвой ужасают». Соболезнования в связи с трагедией выразили и в Вашингтоне, в администрации Белого дома. «Наши мысли с жертвами этой атаки», заявил советник Белого дома Джон Кирби.

    Теракт осудили, назвав его ужасным, в МИД Греции. МИД Франции также выразил свои соболезнования. Соболезнования родным и близким пострадавших и погибших выразило посольство Британии в Москве, осудив теракт. МИД Австрии также заявил, что шокирован ужасными новостями из России, выразил соболезнования семьям погибших.

    «Нет никаких оправданий убийству невинных гражданских лиц. Сегодняшняя жестокая в Крокус Сити Холл недалеко от Москвы – преступление. Его детали должны быть как можно скорее расследованы», заявили в МИД Словении.

    «Шокированы сообщением о теракте в Москве. Осуждаем террор во всех его формах… Приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших», заявил министр иностранных дел Мальты, действующий председатель ОБСЕ Ян Борч.

    Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус сити холле», осуждает любые нападения на гражданское население и выражает соболезнования гражданам России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы союза Петера Стано.

    Соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» выразили в МИД Пакистана. «Мы решительно осуждаем чудовищную атаку, совершенную в концертном зале. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв. В этот трудный час мы солидарны с народом и правительством Российской Федерации», говорится в сообщении ведомства.

    Глубочайшие соболезнования народу и правительству России, в первую очередь родственникам и близким погибших выразил глава МИД Кубы Бруно Родригес. Президент Венесуэлы Мадуро принес соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», выразив уверенность в единстве российского народа. Террористический акт в «Крокус Сити Холле» осудил МИД Египта. Президент Палестины Аббас также выразил соболезнования президенту Путину и российскому народу в связи с терактом в «Крокусе».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (3)
    22 марта 2024, 21:24 • Новости дня
    Из подвала «Крокус Сити Холла» вывели около 100 человек
    Из подвала «Крокус Сити Холла» вывели около 100 человек
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пожарные вывели 100 человек из подвала в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба МЧС.

    Отмечается, что на крыше концертного зала до сих пор находятся люди, которые ожидают помощи, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что свыше 50 бригад скорой помощи направлено в подмосковный Красногорск для помощи пострадавшим в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Кроме того, к зданию «Крокуса» прибыли бойцы ОМОН и СОБР.

    Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар.

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    23 марта 2024, 02:25 • Новости дня
    Члены СБ ООН осудили «гнусный теракт в «Крокус Сити Холле»

    Дмитрий Полянский сообщил, что члены Совбеза ООН «решительно осудили гнусный теракт в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Денис Тельманов

    Члены Совета Безопасности ООН приняли заявление, в котором осудили теракт в «Крокус Сити Холле», сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Члены Совета Безопасности решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске... 22 марта 2024 года», – сообщил Полянский.

    Он добавил, что в заявлении указывается, что «преступный акт терроризма» привел к «трагическим потерям десятков человеческих жизней и ранению более 100 человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии».

    Отмечается, что заявление Совбеза ООН было принято по инициативе России.

    Напомним, в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 получили ранения.

    Несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале. После нападения в здании начался пожар.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.


    Коментарии (0)
    23 марта 2024, 08:16 • Новости дня
    Крыша рухнула над зрительным залом в «Крокусе»

    Воробьев: Идет разбор завалов в «Крокусе», где рухнула крыша над зрительным залом

    Tекст: Вера Басилая

    В «Крокус Сити Холле» рухнула крыша над зрительным залом, спасатели продолжают разбор завалов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    В своем Telegram-канале Воробьев написал, что спасатели смогли зайти в зрительный зал в «Крокусе», где был эпицентр пожара, и рухнула крыша, сейчас идет разбор завалов после атаки.

    В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В результате в здании начался пожар, который осложнял работу спецназа и спасателей.

    В Следственном комитете сообщили о более чем 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства.

    Возбуждено уголовное дело по факту теракта.

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