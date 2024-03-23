Члены СБ ООН «решительно осудили гнусный теракт в «Крокус Сити Холле»

Дмитрий Полянский сообщил, что члены Совбеза ООН «решительно осудили гнусный теракт в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Денис Тельманов

«Члены Совета Безопасности решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске... 22 марта 2024 года», – сообщил Полянский.

Он добавил, что в заявлении указывается, что «преступный акт терроризма» привел к «трагическим потерям десятков человеческих жизней и ранению более 100 человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии».

Отмечается, что заявление Совбеза ООН было принято по инициативе России.

Напомним, в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 получили ранения.

Несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале. После нападения в здании начался пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.



