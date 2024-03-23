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Члены СБ ООН «решительно осудили гнусный теракт в «Крокус Сити Холле»
Дмитрий Полянский сообщил, что члены Совбеза ООН «решительно осудили гнусный теракт в «Крокус Сити Холле»
Члены Совета Безопасности ООН приняли заявление, в котором осудили теракт в «Крокус Сити Холле», сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Члены Совета Безопасности решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске... 22 марта 2024 года», – сообщил Полянский.
Он добавил, что в заявлении указывается, что «преступный акт терроризма» привел к «трагическим потерям десятков человеческих жизней и ранению более 100 человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии».
Отмечается, что заявление Совбеза ООН было принято по инициативе России.
Напомним, в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 получили ранения.
Несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале. После нападения в здании начался пожар.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.