Россия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии

Небензя и Дачич осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по теме бомбардировок Югославии

Tекст: Антон Антонов

Представитель Франции Николя де Ривьер назвал тему неактуальной. По его версии, с Парижем запланированное заседание никто не обсудил, передает РИА «Новости».

Де Ривьера поддержал заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Роберт Вуд, передает ТАСС.

Хотя Япония, которая выполняет функции председателя, одобрила проведение заседания СБ ООН, Франция добилась голосования по этому вопросу. За проведение заседания проголосовали Россия, Китай и Алжир, остальные 12 стран воздержались. В результате заседание не состоялось.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Франции дипломатической агрессией. Он подчеркнул, что тема бомбардировок Югославии –не исторический вопрос, проблема Косово остается на повестке дня. Хотя Запад заявлял о действиях по «прекращению этнических чисток, якобы проводившихся в Косово», в реальности «югославская армия и полиция вели в крае борьбу против косовоалбанских террористических бандформирований», сказал Небензя.

Его первый заместитель Дмитрий Полянский назвал действия западных стран «безобразным спектаклем». По его словам, представители Запада боятся публичного обсуждения в СБ ООН темы натовских бомбардировок Югославии, «ведь никто из членов альянса так и не понес за это никакой ответственности». «Подумаешь, 78 дней бомбардировок мирного населения и на столетия загрязненная обедненным ураном почва! Это же не англосаксонское население и земли», – заявил он.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил разочарование ситуацией в СБ ООН. По его словам, «произошел прецедент» – «давно не было в СБ ООН, чтобы так случилось на голосовании по повестке, о чем члены Совбеза должны были принять решение заранее, а не сейчас, когда заседание уже началось».

Он поблагодарил Россию, Китай и Алжир. По его словам, «многие страны воздержались, чтобы не создавать себе проблем с мировыми державами», а «другие страны не хотели говорить о том, где, очевидно, существуют двойные стандарты».

Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми. Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне». Сербский президент Александр Вучич заявил, что Запад, спустя 25 лет после бомбардировок, пытается внушить Сербии, что агрессия НАТО была совершена для развития страны.

