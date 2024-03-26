  • Новость часаРоссия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии
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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    В МИД назвали аморальным отказ США помогать России в сфере безопасности в связи с терактом
    Жена Невзорова поглумилась над жертвой теракта в «Крокусе» за нелюбовь к ее мужу
    Путин о теракте в «Крокусе»: Преступление совершено руками радикальных исламистов
    Бастрыкин рассказал о роли соучастников теракта в «Крокусе»
    Белый дом заявил, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «только ИГ»
    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом
    Агаларов высказался о будущем восстановлении концертного зала «Крокуса»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит продолжать делать то, что должно.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    35 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    28 комментариев
    26 марта 2024, 03:30 • Новости дня

    Россия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии

    Небензя и Дачич осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по теме бомбардировок Югославии

    Россия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник Франция и США сорвали запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме 25-й годовщины бомбардировок Югославии НАТО. Россия и Сербия осудили действия западных стран.

    Представитель Франции Николя де Ривьер назвал тему неактуальной. По его версии, с Парижем запланированное заседание никто не обсудил, передает РИА «Новости».

    Де Ривьера поддержал заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Роберт Вуд, передает ТАСС.

    Хотя Япония, которая выполняет функции председателя, одобрила проведение заседания СБ ООН, Франция добилась голосования по этому вопросу. За проведение заседания проголосовали Россия, Китай и Алжир, остальные 12 стран воздержались. В результате заседание не состоялось.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Франции дипломатической агрессией. Он подчеркнул, что тема бомбардировок Югославии –не исторический вопрос, проблема Косово остается на повестке дня. Хотя Запад заявлял о действиях по «прекращению этнических чисток, якобы проводившихся в Косово», в реальности «югославская армия и полиция вели в крае борьбу против косовоалбанских террористических бандформирований», сказал Небензя.

    Его первый заместитель Дмитрий Полянский назвал действия западных стран «безобразным спектаклем». По его словам, представители Запада боятся публичного обсуждения в СБ ООН темы натовских бомбардировок Югославии, «ведь никто из членов альянса так и не понес за это никакой ответственности». «Подумаешь, 78 дней бомбардировок мирного населения и на столетия загрязненная обедненным ураном почва! Это же не англосаксонское население и земли», – заявил он.

    Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил разочарование ситуацией в СБ ООН. По его словам, «произошел прецедент» – «давно не было в СБ ООН, чтобы так случилось на голосовании по повестке, о чем члены Совбеза должны были принять решение заранее, а не сейчас, когда заседание уже началось».

    Он поблагодарил Россию, Китай и Алжир. По его словам, «многие страны воздержались, чтобы не создавать себе проблем с мировыми державами», а «другие страны не хотели говорить о том, где, очевидно, существуют двойные стандарты».

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми. Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне». Сербский президент Александр Вучич заявил, что Запад, спустя 25 лет после бомбардировок, пытается внушить Сербии, что агрессия НАТО была совершена для развития страны.

    25 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт

    Симоньян назвала теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом»

    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для реализации теракта в «Крокус Сити Холле» была придумана чудовищная операция «под чужим флагом», заявила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» отметила, что для теракта специально подобрали людей, которых можно было выдать за «Исламское государство» (запрещено в РФ), передает RT.

    И в эту историю можно было бы поверить, если бы американские спецслужбы, а вместе с ними западные пропагандистские издания, в том числе «известная помойка» CNN, не допустили «тупейший фальстарт» и не начали «орать, что это ИГИЛ» (ИГ, «Исламское государство»).

    Симоньян напомнила, что произошло это еще до того, как задержали хотя бы одного из «этих упырей». Фотороботов в тот момент еще не было, и было непонятно, как выглядят террористы и являются ли они мусульманами, подчеркнула главред RT.

    По ее словам, эту террористическую организацию выбрали именно потому, что она «понасовершала массу терактов везде в мире» и с «Украиной не связана, на Украину не подумают».

    Напомним, в экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины.

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    25 марта 2024, 06:15 • Новости дня
    США оценили действия пилота МиГ-31 по защите границы России

    США назвали профессиональными действия сблизившегося с американскими бомбардировщиками пилота МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС США охарактеризовали действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, не допустившего нарушения границы России парой американских стратегических бомбардировщиков B-1 над Баренцевым морем, как безопасные и профессиональные.

    Бомбардировщики перелетали из штата Техас на американскую авиабазу в Испании для «планового развертывания» в Европе. В ВВС США заверили, что американские самолеты действовали в рамках международных норм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что МиГ-31 ВКС не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море.

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    25 марта 2024, 14:45 • Новости дня
    МИД обвинил США в попытке присвоить дополнительные участки континентального шельфа

    МИД направил США демарш из-за изменения границ континентального шельфа

    МИД обвинил США в попытке присвоить дополнительные участки континентального шельфа
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России направило США демарш в связи с односторонним изменением Вашингтоном внешних границ своего континентального шельфа. В МИД заявили, что действия США не соответствуют международным нормам и нарушают права мирового сообщества.

    В ходе сессии Совета Международного органа по морскому дну в Кингстоне (Ямайка), который проходит в период 18-29 марта, российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года границ континентального шельфа в семи районах Мирового океана. Ранее российской стороной был направлен США демарш по дипломатическим каналам, говорится на сайте МИД РФ.

    В МИД РФ отметили, что США пытаются присвоить себе дополнительные участки шельфа, что ущемляет права всего мирового сообщества.

    «Односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам», – подчеркнули в МИД РФ.

    Российская делегация раскритиковала позицию США, назвав ее «избирательным подходом к использованию норм международного права с акцентом на свои права и полное игнорирование обязательств».

    Ранее полярник Виктор Боярский объяснял газете ВЗГЛЯД, зачем США понадобилось расширение американской части континентального шельфа в Арктике.

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    25 марта 2024, 03:59 • Новости дня
    Вучич: Запад внушает Сербии полезность бомбардировок НАТО

    Вучич рассказал о попытках Запада убедить Сербию в пользе бомбардировок со стороны НАТО

    Вучич: Запад внушает Сербии полезность бомбардировок НАТО
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запад, спустя 25 лет после бомбардировок, пытается внушить Сербии, что агрессия НАТО была совершена для развития страны, заявил сербский президент Александр Вучич.

    В Прокупле, где 24 марта 1999 года при авиаударе НАТО погибла первая жертва агрессии НАТО, состоялась церемония, посвященная 25-й годовщине трагических событий.

    По словам Вучича, «в этом году больше, чем в предыдущие» Сербию пытаются убедить, что бомбардировки «были нужны» для ее движения «вперед, в будущее», передает РИА «Новости».

    «А потом, в следующем предложении после того, как им жаль (погибших детей) Бояны, Милицы, Сани, говорят – уверены, что Сербия и Косово будут вместе смотреть в будущее», – рассказал он. Однако, по мнению Вучича, Запад хочет сказать другое: «Нам не жаль, мы свою грязную работу по расчленению Сербии выполнили».

    «Никогда добровольно не признаем, чтобы отняли у нас Косово и Метохию, чтобы наша Сербия исчезла», – заверил он, добавив, что его страна «не вступит в НАТО никогда».

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми.

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    25 марта 2024, 04:59 • Новости дня
    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана

    Американский сенатор Рубио счел уход войск США из Афганистана одной из причин теракта в «Крокусе»

    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» оказался возможен, в том числе, из-за ухода сил США из Афганистана, заявил зампредседателя комитета Сената США по разведке Марко Рубио.

    Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа террористическая организация «Исламское государство» практически прекратила свою деятельность, но теперь она снова активизировалась, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    По его словам, отчасти это произошло из-за того, что, покинув Афганистан, США утратили возможность наносить по ним регулярные удары. Сенатор добавил, что новые власти Афганистана не в силах эффективно противостоять террористам из ИГ*.

    По словам Рубио, ИГ* нашло новое место для своих действий. Теперь им гораздо проще проникнуть в Иран и Россию, но их цели не ограничиваются этими странами, они жаждут «повторить в США то, что они сделали в Москве».

    Он подчеркнул, что такая угроза становится еще более реальной с учетом массового потока нелегальных мигрантов, которые беспрепятственно проникают в США с юга и расселяются по всей стране.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

    Коментарии (7)
    25 марта 2024, 07:33 • Новости дня
    Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне»
    Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне»
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт в Югославии, который привел к гражданской войне, «подогревался и изнутри, и извне», заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе подготовки документального фильма Андрея Кондрашова «Белград» Путин заявил, что «первым шагом» стал внутренний конфликт. При этом Путин не стал «давать оценок» относительно того, «кто там в чем виноват» и «кто какие цели преследовал». Он указал, что конфликт «подогревался и изнутри, и извне». В результате «внутренняя конфронтация» приняла форму, «по сути, очень тяжелой гражданской войны», передает ТАСС.

    Напомним, фильм «Белград» вышел на стриминговой платформе «Смотрим» к 25-летию бомбардировок Югославии силами НАТО, которые начались 24 марта 1999 года. В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он назвал действия НАТО недопустимыми.

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    25 марта 2024, 08:48 • Новости дня
    Франция после атаки на «Крокус Сити Холл» повысила уровень террористической угрозы до максимального
    Франция после атаки на «Крокус Сити Холл» повысила уровень террористической угрозы до максимального
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с терактом в московском «Крокус Сити Холле» Франция повысила уровень террористической угрозы до максимально возможного «чрезвычайная угроза теракта», заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

    По его словам, в Елисейском дворце был созван Совет обороны и безопасности, в ходе которого власти Франции решили повысить уровень террористической угрозы до максимально возможного, передает «Интерфакс».

    Отмечается, что повышение уровня террористической угрозы указывает на то, что во Франции вероятность теракта считают очень высокой.

    Напомним, ряд стран, в том числе недружественных, выступил с осуждением террористического акта в «Крокус Сити Холле». Соответствующие заявления сделали ФранцияГерманияБританияФинляндия и другие. С осуждением теракта также выступили в США.

    Коментарии (8)
    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    25 марта 2024, 12:27 • Новости дня
    В Финляндии увидели угрозу в опустении на границе с Россией

    Yle: Населенные пункты у границ Финляндии с Россией опустели

    Tекст: Ольга Никитина

    Население приграничных населенных пунктов Финляндии сократилось, что негативно влияет на безопасность и борьбу с нелегальной миграцией, заявил замкомандующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

    По его словам, забор на границе с Россией не решит проблему, так как она слишком протяженная (1 тыс. 346 км). Раньше пограничникам помогали местные жители, но из-за оттока населения (например, в деревне Хииваниеми) и закрытия школ и библиотек (в Нуйямаа) приграничье опустело, передает канал «360» со ссылкой на Yle.

    Часто работе пограничников помогали жители близлежащих населенных пунктов, отметил миграцией. По его словам, они первыми замечали чужестранцев и сообщали об этом в компетентные органы. Однако приграничье, как подчеркнул замкомандующего погранслужбой Восточной Финляндии, опустело.

    Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что руководство Финляндии, которое курируют власти США, осознанно идет на конфронтацию с Россией, но позже все вернется на круги своя.

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    25 марта 2024, 23:21 • Новости дня
    Небензя объяснил постпреду США, как работают резолюции СБ ООН

    Небензя указал постпреду США на необходимость исполнять резолюции СБ ООН

    Небензя объяснил постпреду США, как работают резолюции СБ ООН
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявление постпреда США Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция о прекращении огня в секторе Газа не является обязывающей.

    Томас-Гринфилд сказала о том, что резолюция не является обязывающей, в ходе своего выступления. Небензя в ответ указал, что все резолюции СБ ООН «полностью обязательны к исполнению». Он выразил сожаление в связи с тем, что американский постпред «не читала Устав ООН», передает РИА «Новости».

    Напомним, СБ ООН в понедельник принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан.

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    25 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    В СБ ООН почтили минутой молчания жертв теракта в «Крокусе»
    В СБ ООН почтили минутой молчания жертв теракта в «Крокусе»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заседание Совета Безопасности ООН в понедельник началось с минуты молчания в память о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

    Постоянный представитель Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки от лица членов СБ ООН попросил присутствующих встать и почтить минутой молчания память погибших при теракте, передает РИА «Новости».

    В пятницу члены СБ ООН осудили теракт в «Крокус Сити Холле».

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    25 марта 2024, 19:25 • Новости дня
    Постпред Китая при ООН сообщил, что покидает пост

    Tекст: Кристина Цыцура

    Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что уходит с поста в конце марта.

    Он поблагодарил коллег за поддержку, которую ему оказывали все пять лет, передает ТАСС.

    «Мое пребывание в должности постоянного представителя Китая при ООН заканчивается в конце марта», – сказал он журналистам.

    Ранее в МИД Китая заявили о «глубоком потрясении» терактом в «Крокус Сити Холле».

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    25 марта 2024, 15:23 • Новости дня
    Шведский концерн Saab решил поставить НАТО гранатометы Carl-Gustaf

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведский военно-промышленный концерн Saab получил от Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) заказ на гранатометы Carl-Gustaf. Стоимость контракта составляет около 60 млн евро, срок действия – 2024-2027 годы, сообщили в компании.

    Как говорится в сообщении, заказ размещен от имени четырех стран-членов НАТО в рамках рамочного соглашения между Saab и NSPA, передает ТАСС. Он включает в себя поставку гранатометов Carl-Gustaf, боеприпасов и оборудования.

    Система Carl-Gustaf поставляется более чем в 40 стран мира и является одним из самых популярных противотанковых гранатометов в мире.

    Ранее кабмин Швеции поручил оценить возможность передачи Киеву истребителей Gripen.

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    25 марта 2024, 14:33 • Новости дня
    Шведский профессор назвал политиков своей страны «детьми» по сравнению с Путиным

    Профессор Арнстберг: Шведские политики ведут себя как недоумки или просто лжецы

    Tекст: Вера Басилая

    Шведский профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в эфире подкаста SwebbTV резко раскритиковал политиков своей страны, назвав их поведение «детским садом» по сравнению с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Арнстберг назвал шведских политиков недоумками и лжецами, обвинил их в недальновидности, непонимании причин российской спецоперации на Украине и игнорировании рисков членства в НАТО. По его словам, шведские политики принимают важные решения о будущем страны так, словно сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности, передает «Газета.Ru» со ссылкой  на SwebbTV.

    Профессор также выразил сомнение в целесообразности военной помощи Украине со стороны Швеции, заявив, что она не поможет Киеву добиться победы.

    Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны НАТО и ЕС должны быть готовы к затяжному конфликту с Россией.

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    25 марта 2024, 13:55 • Новости дня
    Макрон предложил России помощь в борьбе с терроризмом

    Макрон заявил, что Париж предложил Москве укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом

    Tекст: Вера Басилая

    Франция предложила России укрепить взаимодействие в деле борьбы с терроризмом, Париж вступил в контакты с Москвой как на техническом, так и на министерском уровне, заявил президент республики Эммануэль Макрон по прибытии во Французскую Гвиану.

    Макрон, отвечая на вопросы журналистов о реакции Парижа на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, заявил, что Франция готова поделиться информацией, которая может быть полезной для России в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

    По его словам, обмены будут осуществляться на техническом и министерском уровне, а говоря о возобновлении контактов с Путиным, подчеркнул, что «дальнейшее будет зависеть от развития ситуации».

    Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что Франция в связи с терактом в московском «Крокус Сити Холле» повысила уровень террористической угрозы до максимально возможного «чрезвычайная угроза теракта».

    Напомним, ряд стран, в том числе недружественных, выступил с осуждением террористического акта в «Крокус Сити Холле». Соответствующие заявления сделали ФранцияГерманияБританияФинляндия и другие. С осуждением теракта также выступили в США.

    Коментарии (8)
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    В Россию поступают слова соболезнований со всех концов света, кроме Украины. Там теракт в «Крокус Сити Холле» стал поводом для гнусных шуток и злорадства. Но не все так просто, подчеркивают эксперты. Киевские власти попросту запретили своим гражданам выражать солидарность с Россией. Подробности

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    Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие

    В России возобновился массовый выпуск трехтонных фугасных бомб ФАБ-3000, которые ранее применялись против укреплений боевиков в Афганистане. Менее мощные боеприпасы этого семейства помогли российской армии освободить Авдеевку. Модернизация ФАБов модулем планирования и коррекции изменила баланс сил на линии боевого соприкосновения. Для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам? Подробности

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    Макрон готовит против России полк, спасший Наполеона

    Если верить утечкам во французских СМИ, президент Франции уже выбрал конкретный полк, который должен будет отправиться на Украину для «противостояния России». Чем знаменита эта воинская часть, участвовавшая еще в наполеоновском вторжении в Россию, каким оружием она оснащена и почему у нее проблемы с набором солдат? Подробности

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    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

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    • Теракт в «Крокусе»: главное

      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия: установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

    • Хуситы дали гарантии России и Китаю

      Как утверждает Bloomberg, Россия и Китай договорились с йеменскими хуситами о безопасном проходе судов в Красном море. Одна из важнейших артерий мировой торговли стала полем битвы между иранскими «прокси» и союзниками Израиля, прежде всего США. В этих условиях Россия пытается отстоять собственные интересы.

    • Популярность Шольца выросла. Почему?

      Рейтинг партии канцлера ФРГ Олафа Шольца неожиданно начал расти, а рейтинг оппозиции в лице партии бывшего канцлера Ангелы Меркель, наоборот, падает. Социологи считают, что это связано с Россией и с тем, что Шольц все-таки видит «красные линии».

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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