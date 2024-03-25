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    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины
    Главврач рассказал о пулях «неправильной формы», которыми стреляли в «Крокусе»
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    МИД обвинил США в попытке присвоить дополнительные участки континентального шельфа
    При теракте в «Крокус Сити Холле» погибли трое граждан СНГ
    Адвокаты отказались защищать обвиняемых в теракте в «Крокусе»
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    На Украине заявили о занятии занятии ВС РФ четырех населенных пунктов
    Немецкий эксперт: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит с холодной головой продолжать делать то, что должно.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    25 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    23 комментария
    25 марта 2024, 15:44 • Новости дня

    Посетителей петербургского «Пассажа» эвакуировали из-за анонимного звонка

    Tекст: Ольга Никитина

    В петербургском универмаге «Пассаж» на Невском проспекте прошла эвакуация из-за анонимного звонка о бомбе. Всех посетителей и арендаторов вывели из здания, на место происшествия прибыли спецслужбы с кинологами.

    В пресс-службе торгового дома сообщили ТАСС, что эвакуация не была связана с проверкой систем пожарной безопасности.

    Ранее в понедельник из консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра им. Пирогова эвакуировали пациентов и сотрудников.

    23 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Кадыров рассказал о роли бойцов «Ахмата» в задержании подозреваемых в теракте

    Кадыров рассказал о роли бойцов «Ахмата» в задержании подозреваемых в теракте в «Крокусе»

    Кадыров рассказал о роли бойцов «Ахмата» в задержании подозреваемых в теракте
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дислоцирующиеся в Брянской области бойцы полка «Ахмат-Россия» принимали участие в задержании предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, в районе трех часов ночи чеченские бойцы прибыли на место поиска и приступили к прочесыванию местности вместе со спецназом ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа ВС России.

    «С поставленной задачей взять убийц живыми успешно справились, несмотря на риски. При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал», – сообщил глава Чечни.

    По его словам, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Евгений Никифоров выразил бойцам «Ахмата» благодарность и заявил, что они будут представлены к госнаградам.

    «Офицеры Центра специального назначения ФСБ России также выразили благодарность Главе Чеченской Республики за помощь, оказанную бойцами из региона в поимке преступников», – добавил Кадыров.

    Ранее СК заявил о задержании в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокусе».

    Коментарии (40)
    23 марта 2024, 08:06 • Новости дня
    Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл»

    Актер Светлаков назвал ужасом произошедшее в «Крокус Сити Холле»

    Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл»
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Шоумен и актер Сергей Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл» и выразил соболезнования в связи с терактом.

    Артист находился на месте ЧП, он сообщил в своем Telegram-канале, что в порядке, и пожелал всем здоровья.

    «Соболезнования всем кто пострадал… Это был ужас», – написал он.

    Ранее певцы SHAMAN и Morgenshtern (признан в России иноагентом) заявили, что готовы оплатить лечение пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле».

    В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В результате в здании начался пожар, который осложнял работу спецназа и спасателей.

    В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства.

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    22 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

    ФСБ: После атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали

    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, сообщила ФСБ.

    Еще более 100 человек пострадали, сообщил центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске. После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    23 марта 2024, 17:50 • Новости дня
    МВД: Все задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» – иностранцы
    МВД: Все задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» – иностранцы
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Появившаяся в Сети информация о том, что задержанные по подозрению в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле» якобы имеют российское гражданство, не соответствует действительности, заявили в МВД.

    Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале, четверо подозреваемых, задержанных в Брянской области, являются иностранными гражданами.

    Миграционные подразделения МВД России совместно с ФСБ выясняют основания и продолжительность пребывания в России каждого из задержанных, устанавливают адреса их фактического проживания, а также другие значимые обстоятельства, добавила она.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что ФСБ понадобилось меньше суток на задержание террористов после атаки на «Крокус Сити Холл».

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    22 марта 2024, 22:07 • Новости дня
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    Коментарии (22)
    23 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Посетитель «Крокуса» рассказал, как отобрал автомат у террориста
    Посетитель «Крокуса» рассказал, как отобрал автомат у террориста
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужчина, оказавшийся в эпицентре теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказал, как ему удалось обезоружить одного из нападавших.

    Находясь в момент нападения в бельэтаже, очевидец заметил трех террористов, а затем и четвертого. Злоумышленник вышел из-за перегородки, перед этим расстреляв нескольких человек.

    «Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать», – рассказал мужчина телеканалу «Россия 24», передает «Российская газета».

    Воспользовавшись моментом, когда злоумышленник перезаряжал автомат, очевидец оттолкнул супругу, оббежал террориста, схватил автомат левой рукой, а правой начал бить его по голове. Мужчине помог другой посетитель «Крокуса», им удалось «вырубить» преступника. Затем зрители покинули зал.

    Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», который, по последним данным, унес жизни 115 человек.

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    23 марта 2024, 16:42 • Новости дня
    Опубликованы кадры из отеля, где жили подозреваемые в теракте в «Крокусе»
    Опубликованы кадры из отеля, где жили подозреваемые в теракте в «Крокусе»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предполагаемые террористы, устроившие стрельбу в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», предварительно, жили в апарт-отеле «Окружной» на Дмитровском шоссе.

    Кадры из номера гостиницы, где, как предполагается, жили подозреваемые, публикует телеканал РЕН ТВ. Сообщается, что небольшой апарт-отель расположен в жилом доме, на полу в номере стоят чайник и чашки, на табуретках – микрохолодильник, а у изголовья кровати лежат пакеты.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о задержании предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле». Один из них рассказал, что приехал в Москву работать таксистом и жил в районе Дмитровского шоссе.

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    23 марта 2024, 15:02 • Новости дня
    Литва и Австрия отказались прямо осудить теракт в «Крокусе»
    Литва и Австрия отказались прямо осудить теракт в «Крокусе»
    @ Воронин Денис/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Литвы и Австрии не стали прямо осуждать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по последним данным, погибли 115 человек.

    МИД Литвы в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) выразил соболезнования жертвам террора, не упомянув случившееся в «Крокусе», передает ТАСС.

    «Наши соболезнования всем жертвам войн и террора, в независимости от того, кто его совершает. Никто не должен становиться жертвой трагических событий», – говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.

    Австрия также прямо не осудила теракт и не признала произошедшее терроризмом. По словам посла России в Вене Дмитрия Любинского, австрийский МИД вечером был «шокирован новостью о нападении на концертный зал в Москве».

    Федеральный президент утром заявил, что «шокирован ужасными картинками нападения», и что Австрия мыслями с жертвами, их близкими и российским народом, добавил посол.

    «Мы, конечно, признательны. Но ни слова о терроризме или осуждения варварского теракта», – отметил Любинский.

    По последним данным, при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл».

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    23 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    Мужчина в инвалидном кресле ценой жизни спас девушку при теракте в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одним из погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал 25-летний инвалид-колясочник Максим, который своим телом закрыл возлюбленную от пуль.

    О героическом поступке молодого человека рассказала его мать. По словам женщины, когда началась стрельба, Максим не смог быстро спастись, поскольку выходы не были оборудованы пандусами, передает «Комсомольская правда».

    Молодой человек получил несколько огнестрельных ранений в грудь, упал из коляски на свою девушку и тем самым спас ее, сейчас она в больнице, сообщила женщина.

    В трагический вечер в «Крокусе» должен был состояться концерт группы «Пикник», поклонницей которой была девушка. Максим сделал ей приятный сюрприз, купив билеты на выступление.

    Ранее посетитель «Крокуса» рассказал, как отобрал автомат у террориста.

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    25 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве

    Немецкий политолог Рар: На Западе опасаются возвращения ИГИЛ и напуганы терактом в Москве

    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Руководство западных стран опасается возвращения ИГИЛ, поэтому оно очень обеспокоено терактом в Москве. Однако перед тем как говорить о виновниках трагедии, стоит дождаться итогов расследования. Уверен, что российские правоохранители узнают правду, сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе».

    «Я вижу, что власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве. Здесь очень боятся возвращения ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в Европу. Все еще помнят атаки в Париже и Брюсселе, организованные радикальными исламистами. В ФРГ скоро начнется чемпионат Европы по футболу и правоохранительные органы Германии опасаются таких нападений», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Самое разумное сейчас – дождаться результатов расследования. Сегодня все, кому не лень, продвигают свои версии произошедшего. К счастью, российским правоохранителям удалось задержать преступников. Злоумышленники дают показания, поэтому уверен, что следы, ведущие к заказчикам теракта, найдутся», – подчеркнул он.

    «Появилась информация, что циркулирующее в соцсетях сообщение о том, что ИГИЛ взяло на себя ответственность – это фейк. Этого нельзя исключать, но в то же время известно, что организация не была уничтожена на Ближнем Востоке. Из Ирака она переправилась в Афганистан, также ее подполье существует и в странах Центральной Азии. Группировка сейчас должна или опровергнуть свою причастность, или подтвердить повторно», – акцентировал эксперт.

    «Но правду скрыть невозможно. И если будет прослежен след ИГИЛ на Украине, это будет означать новый виток войны. Я очень надеюсь, что группировка не откроет второй фронт против Москвы», – резюмировал Рар.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

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    23 марта 2024, 20:42 • Новости дня
    Школьник спас из «Крокуса» более 100 человек во время теракта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подрабатывающий в гардеробе «Крокус Сити Холла» школьник по имени Ислам вывел из здания комплекса более 100 человек, когда туда ворвались вооруженные террористы.

    В момент, когда раздались первые выстрелы, юноша, следуя инструкциям, направил бежавшую в тупик толпу людей по верному пути и вывел их на безопасную улицу, передает телеканал «Звезда».

    Телеканал RT опубликовал в своем Telegram-канале кадры героического поступка школьника. «Люди, люди, стреляют, стреляют! Туда-туда, все уходите! В «Экспо»!», – направляет испуганную толпу молодой человек, снимая происходящее на видео.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезоружил одного из нападавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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    23 марта 2024, 20:35 • Новости дня
    Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе»

    Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству России после теракта в «Крокусе»

    Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе»
    @ Мария Швачко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России в Риге сообщило, что местная полиция препятствует возложению цветов у здания посольства в знак солидарности с жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

    В сообщении российского посольства в Риге в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) говорится, что сотни жителей Латвии, разделяющих боль народа России, приносили цветы и лампадки к стенам посольства, но полиция запретила им приближаться к зданию дипмиссии, передает ТАСС.

    Посольство России в Латвии также раскритиковало власти страны за отсутствие соболезнований семьям погибших и осуждения теракта в «Крокусе».

    В диппредставительстве заявили, что такое поведение наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении мирного населения России.

    Ранее власти Литвы и Австрии не стали прямо осуждать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

    Отметим, что при этом ряд стран, в том числе недружественных, выступил с осуждением террористического акта в «Крокус Сити Холле». Соответствующие заявления сделали Франция, Германия, Британия, Финляндия и другие. С осуждением теракта также выступили в США.

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    23 марта 2024, 15:12 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Следы заказчиков теракта в «Крокусе» ведут на Украину и Запад

    Ветеран «Альфы» Демидкин: Российским силовикам удалось задержать «руки» теракта, теперь на очереди «головы»

    Ветеран «Альфы»: Следы заказчиков теракта в «Крокусе» ведут на Украину и Запад
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские силовые структуры сработали оперативно и четко при поимке террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе». Однако теперь стоит задача по поиску и привлечению к ответственности заказчиков преступления, следы ведут как на Украину, так и на Запад, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ и «Альфы» Виталий Демидкин.

    «Становится очевидным, что атака на «Крокус» – это хорошо спланированное и подготовленное действие. Судя по всему, злоумышленники прорабатывали детали несколько недель», – сказал Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа».

    Спикер обратил внимание на возраст задержанных. «Один из них совсем молодой. И он за 500 тыс. рублей был готов массово убивать наших граждан. Мне сложно предположить, что творится в голове у этого человека. Вместо того, чтобы развиваться и честно работать, он выбрал путь легких и кровавых денег. Это ужасно и бесчеловечно», – добавляет он.

    «Из допроса также следует, что сейчас задержаны исполнители, но у теракта был и заказчик, а также куратор. На мой взгляд, след ведет не только на Украину, куда они, судя по всему, пытались прорваться, но и на Запад», – рассуждает собеседник. «Здесь наверняка не обошлось без США и ряда стран Европы. Ведь они ведут против нас войну. И если кто-то воюет, поставляя ВСУ оружие и технику, другие прибегают к террористическим актам», – считает ветеран ФСБ.

    Он при этом подчеркнул: российские силовые ведомства сработали максимально оперативно и качественно. «Мобилизовались все. Работа была сделала четко, строго по регламенту. Что важно – поиск преступников организовали не только в Москве, но и в ряде прилегающих областей. Скорее всего, территория была поделена на «квадраты», на места прибыло усиление и благодаря этому террористов поймали», – отметил эксперт.

    Демидкин считает, что найти заказчиков преступления будет непросто. «Сейчас у нас есть «руки» теракта, а еще предстоит установить «головы». Таким образом, перед нашими силовыми ведомствами поставлена сложная задача. Но я убежден, что наказание для всех виновных неотвратимо», – заключил он.

    В субботу утром директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 участников террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Как сообщили в пресс-службе президента, среди задержанных четверо непосредственных участника этого теракта. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов.

    Задержание четырех подозреваемых произошло в Брянской области у границы с Украиной, о чем сообщили в СК. Следователи уже начали с ним работать. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

    Один из злоумышленников рассказал, что за теракт в «Крокусе» ему обещали заплатить 500 тыс. рублей, половину из которых он получил авансом. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разместила видео допроса. Задержанный уточнил, что его зовут Шамсутдин Фариддун 1998 года рождения.

    По его словам, он слушал в соцести проповедника, и ему написал якобы его помощник. Был завербован в одном из чатов Telegram, при этом у организаторов «нет имени, фамилии, ничего». Оружие ему предоставили те самые анонимные заказчики теракта. Также, по его словам, в Россию он прибыл из Турции, где у него закончился срок действия документов.

    Коментарии (20)
    23 марта 2024, 14:25 • Новости дня
    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» назвал целью приезда в Москву работу в такси
    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» назвал целью приезда в Москву работу в такси
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужчина, подозреваемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», заявил, что приехал в Москву с целью устроиться на работу водителем такси.

    Об этом он рассказал в видео, которое в своем Telegram-канале опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, передает ТАСС.

    Мужчина не говорит по-русски, общение с сотрудниками правоохранительных органов осуществлялось через переводчика. По словам задержанного, некий Абдулло, с которым он познакомился 10-12 дней назад в Telegram, приобрел легковой автомобиль, на котором они планировали работать в такси.

    Подозреваемый добавил, что жил в Москве в хостеле в районе Дмитровского шоссе. На обнародованном видео он не говорит ничего про теракт, но Симоньян называет его главарем террористов.

    В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным СК, погибли 115 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что это число может вырасти.

    Коментарии (31)
    22 марта 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реакция офиса генерального секретаря ООН на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибло 40 человек, не соразмерна случившемуся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (7)
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