Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.15 комментариев
На «Разговорах о важном» обсудили единство России
На новом уроке «Разговоры о важном» обсудили тему «Единство народов России», в ходе занятий ученики обсудили с классными руководителями и учителями события, произошедшие в подмосковном «Крокус Сити Холле».
На уроке слушателям рассказали, что Россия – это многонациональная страна, и задача ее врага – разобщить народ, посеять панику и страх. Но народ России всегда откликается на угрозу безопасности сплочением.
Терроризм – это угроза или применение силы для причинения физического ущерба группе лиц. Терроризм существует во всем мире, пока ни одной стране не удалось искоренить это страшное явление полностью.
В ходе занятия школьники обсудили события, которые потрясли всю страну вечером в минувшую пятницу. На уроке повторили меры предосторожности и безопасности в общественных местах и интернет-ресурсах.
В ответ на теракт 22 марта в «Крокус Сити Холл» люди по всей стране проявляют высочайший уровень единения. Российское общество отвечает сплочением вне зависимости от национальности, возраста, сферы деятельности. Разные люди помогали друг другу в стенах «Крокуса» и рядом с ним, показывая примеры настоящего героизма и мужества.
Более 5 тыс. доноров пришли в центры крови Москвы и Подмосковья в субботу, сообщил минздрав региона. За день в отделениях заготовлена почти тонна крови и ее компонентов.
В память о всех жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» и в знак солидарности с людьми, близкие которых пострадали в этой трагедии, «Движение Первых» пригласило всех желающих присоединится ко всероссийской акции «Крокус Памяти» и создать оригами цветка Крокуса.