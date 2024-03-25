На «Разговорах о важном» обсудили единство России

На уроке слушателям рассказали, что Россия – это многонациональная страна, и задача ее врага – разобщить народ, посеять панику и страх. Но народ России всегда откликается на угрозу безопасности сплочением.

Терроризм – это угроза или применение силы для причинения физического ущерба группе лиц. Терроризм существует во всем мире, пока ни одной стране не удалось искоренить это страшное явление полностью.

В ходе занятия школьники обсудили события, которые потрясли всю страну вечером в минувшую пятницу. На уроке повторили меры предосторожности и безопасности в общественных местах и интернет-ресурсах.

В ответ на теракт 22 марта в «Крокус Сити Холл» люди по всей стране проявляют высочайший уровень единения. Российское общество отвечает сплочением вне зависимости от национальности, возраста, сферы деятельности. Разные люди помогали друг другу в стенах «Крокуса» и рядом с ним, показывая примеры настоящего героизма и мужества.

Более 5 тыс. доноров пришли в центры крови Москвы и Подмосковья в субботу, сообщил минздрав региона. За день в отделениях заготовлена почти тонна крови и ее компонентов.

В память о всех жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» и в знак солидарности с людьми, близкие которых пострадали в этой трагедии, «Движение Первых» пригласило всех желающих присоединится ко всероссийской акции «Крокус Памяти» и создать оригами цветка Крокуса.