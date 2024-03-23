Владелец «Крокус Сити Холла» пообещал помощь пострадавшим

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал теракт 22 марта

Tекст: Денис Тельманов

«Произошла страшнейшая трагедия и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило», – сказал Агаларов телеканалу РБК.



По его словам, террористы проникли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра.

«С автоматами наперевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен», – сказал Араз Агаларов. Он назвал случившееся «необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей».

В результате теракта, по данным Следственного комитета, погибло 133 человека, 140 получили ранения. Задержаны 11 подозреваемых, в том числе 4 непосредственных участника атаки.

«Я хочу выразить глубокие соболезнования семьям погибших», – сказал Агаларов.

«Это невосполнимая утрата. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь пострадавшим», – добавил владелец «Крокуса».