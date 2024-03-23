Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.24 комментария
Москвичи предложили разнообразную помощь пострадавшим в «Крокусе»
Жители Москвы и Подмосковья объединились, чтобы помочь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого, по последним данным, погибло 133 человека и 140 пострадало.
Наутро после теракта люди несли цветы к зданию «Крокуса», привозили теплую одежду и еду, выстроились очереди в пункты сдачи крови, передает «Комсомольская правда». Тысячи человек, среди которых были и известные спортсмены, выразили готовность помочь.
Не остались в стороне и компании – «Яндекс Такси» сделал бесплатными поездки от «Крокус Сити Холла». Городской психолого-педагогический центр открыл горячую линию помощи.
Оказать помощь готовы и известные исполнители – певец Shaman, рэпер Моргенштерн (признан иноагентом в России).
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о мерах поддержки пострадавшим. Им будут выплачены денежные компенсации от 500 тыс. рублей до 3 млн. Москва и Московская область возьмут на себя расходы по организации похорон.
В знак солидарности с жертвами теракта многие организаторы развлекательных и спортивных мероприятий отменили их на выходные 23 и 24 марта. Театры отменили спектакли, парки убрали массовые мероприятия, закрылись аттракционы. Деньги за билеты на все запланированные концерты, спектакли, кинопоказы, походы в цирк, на футбол, хоккей будут возвращены людям, либо будут перенесены даты мероприятий.
Рестораторы и крупные торговые сети также решили помочь. Часть доходов, которые будут получены за выходные, они отправят в помощь пострадавшим. Выручку на помощь пострадавшим пообещали также направить Московский зоопарк и столичные музеи.
«Совкомбанк» решил списать кредиты пострадавших и их ближайших родственников.