Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.14 комментариев
Машков: Теракт в «Крокусе» - это еще один сигнал нам быть вместе
Актер Владимир Машков назвал теракт в «Крокусе» «зверством, которому нет оправданий»
Председатель Союза театральных деятелей России народный артист России Владимир Машков назвал теракт в «Крокус Сити Холле» «зверством, которому нет оправданий».
«Это зверство, которому нет ни оправдания, ни понимания», – приводит слова Машкова ТАСС.
Он выразил соболезнования родственникам погибших и призвал россиян к объединению.
«Нам всем это еще один сигнал быть вместе!» – сказал Машков.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали.
В пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале. После нападения в здании начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.