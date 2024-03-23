Машков: Теракт в «Крокусе» - это еще один сигнал нам быть вместе

Актер Владимир Машков назвал теракт в «Крокусе» «зверством, которому нет оправданий»

Tекст: Денис Тельманов

«Это зверство, которому нет ни оправдания, ни понимания», – приводит слова Машкова ТАСС.

Он выразил соболезнования родственникам погибших и призвал россиян к объединению.

«Нам всем это еще один сигнал быть вместе!» – сказал Машков.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали.

В пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале. После нападения в здании начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.