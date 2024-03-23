В Минске жители несут цветы и лампады к посольству России

Жители Белоруссии несут цветы и лампады к посольству России в Минске в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Tекст: Денис Тельманов

Жители Минска несут цветы и лампады к зданию посольства России в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». В столице Белоруссии организован стихийный мемориал.

В Севастополе жители также несут свечи и цветы к фонтану в Комсомольском парке. По словам губернатора города Михаила Развожаева, жители скорбят вместе с близкими жертв трагедии.

Ранее сообщалось, что Россия начала получать соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Они приходят как от республик бывшего СССР, так и от стран Запада, арабского мира, Латинской Америки. Единодушной стала и реакция осуждения терроризма.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования после стрельбы в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

«Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания. Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание», – сказал белорусский президент, слова которого приводит агентство БЕЛТА.



Решительно осудил террористический акт президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он призывает государства-члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.

«По поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка. Президент Казахстана также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта», сообщает пресс-служба администрации президента Казахстана.

Соболезнования выразил в послании к президенту России лидер Азербайджана Ильхам Алиев, МИД Армении, МИД Таджикистана. Глава МИД Италии заявил, что правительство страны осуждает любые теракты, выразил поддержку семьям погибших.

Соболезнования в связи с трагедией выразили и в Вашингтоне, в администрации Белого дома. Теракт осудили, назвав его ужасным, в МИД Греции.

МИД Франции также выразил свои соболезнования.

Соболезнования родным и близким пострадавших и погибших выразило посольство Британии в Москве, осудив теракт. МИД Австрии также заявил, что шокирован ужасными новостями из России, выразил соболезнования семьям погибших.

В МИД Словении заявили, что нет никаких оправданий убийству невинных гражданских лиц.

Министр иностранных дел Мальты, действующий председатель ОБСЕ Ян Борч заявил, что шокированы сообщением о теракте в Москве.

Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.