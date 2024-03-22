Глава Белгородской области выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

Tекст: Денис Тельманов

«Наш регион как никто знает, на какие чудовищные преступления против мирных жителей могут пойти сторонники неонацизма. Вместе со всей страной мы скорбим по безвинно погибшим жертвам страшного теракта», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «Белгородская область с вами!», – подчеркнул Гладков.

Глава ДНР Денис Пушилин также выразил соболезнования семьям погибших.

«Жители Донецкой Народной Республики разделяют боль чудовищной трагедии, случившейся в подмосковном «Крокус Сити Холле». Мы знаем, что такое террор, и как это больно – терять родных. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», – написал Пушилин в своем канале.

Жители Севастополя несут цветы к фонтану в Комсомольском парке в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 получили ранения.

В пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске.

После нападения в здании начался пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

