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Глава Белгородской области выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».
«Наш регион как никто знает, на какие чудовищные преступления против мирных жителей могут пойти сторонники неонацизма. Вместе со всей страной мы скорбим по безвинно погибшим жертвам страшного теракта», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «Белгородская область с вами!», – подчеркнул Гладков.
Глава ДНР Денис Пушилин также выразил соболезнования семьям погибших.
«Жители Донецкой Народной Республики разделяют боль чудовищной трагедии, случившейся в подмосковном «Крокус Сити Холле». Мы знаем, что такое террор, и как это больно – терять родных. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», – написал Пушилин в своем канале.
Жители Севастополя несут цветы к фонтану в Комсомольском парке в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, более 100 получили ранения.
В пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске.
После нападения в здании начался пожар.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.