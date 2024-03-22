Десятки бригад скорой помощи выехали в Красногорск после стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Рассекречен разговор элитных подразделений ВСУ о поражении на фронте

Элитные подразделения ВСУ в секретном чате в Telegram обвинили Зеленского в неудачах на фронте

Tекст: Ольга Никитина

Так, собеседники обсуждали ситуацию на фронте и высказывались о том, что ответственность за поражения украинской стороны лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и командовании ВСУ.

«Реально, [министр обороны России Сергей] Шойгу завтра позвонит [главкому ВСУ Александру] Сырскому и скажет: «Сырский сдавайся, тебе не победить». Сырский скажет: «Русские не сдаются», – и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак», – заявил один из участников разговора в аудиосообщении в чате. Содержание беседы публикует РИА «Новости».

Автор реплики посетовал на то, что в ВСУ «уволили самых адекватных», а также тех, «у кого голова на плечах», отправили в отставку.

Другой участник чата отметил, что им на смену пришли люди «на порядки худшего качества». «Это полная «шляпа», – считает он. Участник разговора заявил, что следующий этап боевых действий проигрывает, и нынешнее положение – звоночек к этому. «Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский – эти парни вас доведут до «победы». Ни одного украинца среди них нет», – подчеркнул он, посетовав на нехватку боеприпасов, а также адекватных тактических генералов.

Ранее в этом чате недовольные политикой властей Украины бойцы элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов обсуждали необходимость силового захвата власти в стране.