«Движение Первых» дало старт акции «Театральное закулисье»

Участники «Движения Первых» больше узнают о театральном искусстве и смогут определиться с будущей профессией. Школьники окунутся в мир сценического искусства, посетят театры своего региона, посмотрят спектакли, познакомятся с популярными актерами. Такой опыт поможет им узнать традиции русского театра и определиться с выбором будущей профессией.

«Движение Первых» в преддверии Всемирного дня театра запускает акцию «Театральное закулисье», которая продлится до конца лета. Ребята посетят не только театры, дворцы культуры, но и театральные вузы – все, что связано с театральным творчеством. Сейчас в акции участвуют дети из 34 регионов, в проработке – еще 16 субъектов Российской Федерации. Заявки на участие на сегодняшний день подали 20 тыс. детей – это те, кто занимается в театральных студиях и коллективах, кто работает с педагогами. «Первые» будут знакомиться с профессией, смотреть, как строится постановка, кто работает с декорациями и костюмами, как труппа театра репетирует и многое другое», – рассказала зампред правления «Движения Первых» Екатерина Самсонова.

«Движение Первых» активно поддерживает развитие культуры и творчества в России. По этой причине одним из флагманских проектов «Движения» является проект «Школьная классика», в рамках которого и реализуется акция «Театральное закулисье».

Он нацелен на раскрытие творческого потенциала молодежи и формирование чувства уважения к культурному наследию страны. Также проект возрождает традиции театральных кружков. Молодежные театральные коллективы по всей стране участвуют в мастер-классах от Театрального института имени Щукина, создают постановки, а также участвуют в театральных фестивалях.

«Каждый раз, когда я ходила в театр, я мечтала побывать за кулисами. Для меня театральное закулисье – мистическое пространство, скрытое от глаз зрителей, где разворачивается настоящая магия сцены. Это место, где рождаются мечты и сбываются чудеса, где каждый раз возникает новый мир, наполненный красотой, страстью и любовью к театру», – рассказала активистка «Движения» из Краснодарского края Яна Тарасова.

Также во время проведения акции участники движения посетят тематические мастер-классы и творческие встречи. Занятия для них проведут деятели культуры и искусства, режиссеры, актеры и другие специалисты театральной сферы. Так, школьники узнают секреты мастерства и получат полезные навыки.

Например, в Северной Осетии для участников «Движения» пройдет экскурсия по Академическому русскому театру имени Вахтангова. А участники «Движения Первых» в Вологодской области посетят Театр юного зрителя, где смогут попасть на закрытый показа спектакля, а после – пообщаться с актерской труппой. В Коми «Первые» попадут в Троицко-Печорский районный дом культуры. Для юных гостей сотрудники проведут экскурсию и мастер-класс по сценической речи.