  • Новость часаЭксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели
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    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Слова Макрона делают участие россиян в Олимпиаде непатриотичным

    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    19 комментариев
    22 марта 2024, 14:07 • Новости дня

    Песков: Россияне за рубежом использовали свои голоса за Путина

    Представитель Кремля Песков заявил, что за рубежом россияне использовали свои голоса за Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Голосовавшие за рубежом на президентских выборах россияне использовали свои голоса, и большинство отдало их за главу государства Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, большинство россиян за рубежом проголосовало за президента Путина, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что во многих странах «много наших граждан».

    Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объявила об утверждении итогов выборов президента, действующего главу государства Владимира Путина избрали президентом в пятый раз.

    20 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7), в котором осуждались прошедшие в России президентские выборы, сообщили СМИ.

    Газета La Repubblica уточняет, что документ был подготовлен председательствующей в G7 Италией. Такое решение американской стороны, по оценке издания, продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, передает ТАСС.

    Уточняется, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал резолюции положительное заключение, однако, по мнению Госдепа, формулировки документа являются неуместными.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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    20 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом

    Путин набрал 72,3% голосов в ходе выборов президента России за рубежом

    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом
    @ Диана Спиридовска/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действующий президент России Владимир Путин получил 72,3% голосов в ходе выборов главы государства за рубежом, следует из данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».

    За Путина свой голос отдали 275 249 избирателей, за ним идет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 63 388 голосов, на третьем месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого проголосовали 8445 человек, на четвертом – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 7485 голосов, передает ТАСС.

    Недействительными признаны 26 147 бюллетеней.

    Ранее сообщалось, что в выборах президента России за рубежом приняли участие 383 553 человека.

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    20 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Шойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории

    Глава Минобороны Шойгу: Киев стремился зайти на российские территории в попытках сорвать выборы президента

    Шойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Киев использовал террористические методы воздействия на российских граждан с целью срыва выборных мероприятий, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указаны его словам о том, что Киев с целью срыва выборных мероприятий использовал теракты – велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились только мирные граждане.

    Шойгу также отметил, что для предотвращения терактов российские военные усилили охрану правительственных и социальных объектов, а также укрепили систему противовоздушной обороны.

    В частности, в ходе избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов.

    При этом министр сообщил, что в российских армии и флоте зафиксирована рекордная явка на выборах президента, составившая 99,8%. По его словам, всего проголосовало более 1,5 млн военнослужащих и лиц гражданского персонала вооруженных сил.

    Ранее Шойгу назвал потери ВСУ за неделю при боевых действиях на границе.

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    21 марта 2024, 03:19 • Новости дня
    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией

    Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о развитии стратегического взаимодействия «спиной к спине» с Россией

    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией
    @ Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пекин и Москва намерены и впредь оказывать друг другу поддержку, действуя сообща, стратегическое взаимодействие «спиной к спине» становится все более тесным, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, поздравление Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина по случаю переизбрания на пост президента России подтверждает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие. Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы, а стратегическое взаимодействие продолжает развиваться, передает ТАСС.

    Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху и «переживают наилучший период за всю историю».

    Дипломат отметил, что товарооборот России и Китая успешно преодолел отметку в 240 млрд долларов, а знак «Сделано в Китае» набирает популярность у россиян. Российская сельскохозяйственная продукция, морепродукты и другие товары востребованы в Китае. Развивается сотрудничество в образовании, культуре, искусстве, туризме и здравоохранении.

    Напомним, Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост главы российского государства. Итоги выборов в России, по словам Си Цзиньпина, в полной мере свидетельствуют, что Путина поддерживает российский народ.

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    19 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Сербский президент Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко передал письмо с поздравлениями Владимиру Путину по случаю его победы на президентских выборах в России.

    Об этом сербский президент сообщил в социальной сети, где также были опубликованы фотографии их встречи. Она прошла в резиденции Вучича «Андричев венац» в Белграде, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении Вучич отметил, что в письме, помимо поздравлений, он изложил президенту РФ сложности, которые испытывает сербский народ в Косово и Метохии, а также основные политические вызовы, стоящие перед Сербией. Он также выразил благодарность за поддержку России в вопросе сохранения территориальной целостности страны.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын и другие лидеры.

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    21 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    ЦИК назвал итоговый результат Путина на выборах президента России

    ЦИК: За Путина на выборах президента России проголосовали 87,28% избирателей

    ЦИК назвал итоговый результат Путина на выборах президента России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Итоговый результат Владимира Путина на выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Она назвала небывалым количество избирателей, проголосовавших за Путина на выборах президента России, передает ТАСС.

    «За Николая Михайловича Харитонова – 3 млн 768 тыс. 470 избирателей, 4,31%. За Владислава Андреевича Даванкова – 3 млн 362 тыс. 484 человека, 3,85%. И за Леонида Эдуардовича Слуцкого – 2 млн 797 тыс. 629 человек, 3,2%», – сообщила глава ЦИК.

    Как сообщила Памфилова, Путин одержал победу по итогам голосования на выборах президента России, которое прошло в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении.

    По итоговым данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян.

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    21 марта 2024, 19:38 • Новости дня
    Орбан поздравил Путина с победой на выборах
    Орбан поздравил Путина с победой на выборах
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с поздравлениями с победой на выборах главы государства.

    Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, в письме венгерский премьер отметил, что ему приятно, что сотрудничество Москвы и Будапешта строится на взаимоуважении, это позволяет вести диалог по важным вопросам, несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию, передает ТАСС.

    Орбан в письме российскому лидеру заявил, что «Венгрия находится на стороне мира», добавил Хаваши. Он также заверил Путина, что Будапешт готов к расширению российско-венгерского сотрудничества в областях, которые не ограничиваются международным правом.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    20 марта 2024, 13:16 • Новости дня
    Путин назвал победу на выборах прологом к будущим победам России
    Путин назвал победу на выборах прологом к будущим победам России
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назвал свою победу на президентских выборах прологом к будущим победам страны. Такое мнение он высказал, завершая встречу со своими доверенными лицами в Кремле.

    «Победа на выборах – только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства заявил, что доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии, предстоит совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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    19 марта 2024, 17:22 • Новости дня
    Эксперт сравнил практику международного наблюдения за выборами в России и на Западе

    Эксперт Наумов рассказал о недостатках работы наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ на выборах в странах ЕС и США

    В заявлении Евросоюза о выборах президента России предсказуемо присутствует сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей от ОБСЕ, но на выборах была максимальная прозрачность – как и предусмотрено Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года, заявил газете ВЗГЛЯД профессор кафедры международных организаций и проблем глобального управления МГУ им. Ломоносова Александр Наумов. Он привел примеры того, сколько наблюдателей присутствовало на выборах в России, а сколько на выборах в Европе и США.

    «В заявлении Евросоюза о выборах президента России предсказуемо присутствует сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей от ОБСЕ, в частности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, что якобы противоречит обязательствам России в организации и «лишает российских избирателей и институты независимой оценки процесса голосования». Еще бы, столько усилий приложено для монополизации института международного наблюдения, и все напрасно.  Однако отождествление международного наблюдения и мониторинга со стороны БДИПЧ ОБСЕ в корне неверно», – рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    Он отметил, что организация международного наблюдения за выборами осуществляется в интересах населения, где проводятся выборы. Основа основ независимого международного наблюдения – беспристрастность, транспарентность, деполитизированность. По приглашению России следить за ходом президентских выборов прибыли 1115 наблюдателей и экспертов из 129 государств мира, включая международные организации. В рамках осуществления мониторинговых миссий посещено более половины субъектов Российской Федерации. «Максимальная прозрачность – как и предусмотрено тем самым Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года, на который ссылаются европолитики», – сказал Наумов.

    «Беспочвенность и голословность заявлений о якобы отсутствии контроля за выборами в России легко подтверждается мировой практикой организации международного наблюдения за выборами. Для наглядности берем то самое пространство ОБСЕ, с которого звучит необоснованная критика в адрес России. Так, за выборами президента США в ноябре 2020 года следили две ограниченные миссии наблюдения общим составом в 130 экспертов из 52 стран – при количестве граждан США, имеющих право голоса, в 240 млн человек. Поскольку в ряде американских штатов наблюдение за выборами не предусмотрено, а порой и вовсе запрещено на законодательном уровне, упомянутые миссии наблюдения были «ограниченными». За промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре 2022 года наблюдали около двух сотен представителей из 48 стран», – отметил эксперт.

    Он также отметил, что за период с 2021 по 2023 год за выборами в Германии, Италии, Испании, Латвии, Литве, Франции, Эстонии наблюдали международные миссии в составе от двух до семи человек. Из общей картины немного выбилась Польша в 2023 году. Если в июне 2020 года за президентскими выборами в Польше наблюдала спецмиссия в составе 8 человек из 8 стран, то за парламентскими выборы в октябре 2023 года – рекордные для европейского пространства 154 эксперта из 44 стран. На досрочных парламентских выборах в Португалии, состоявшихся за неделю до российских выборов, не было ни единого наблюдателя. Как и в случае с США, в большинстве европейских стран законодательство не предусматривает обязательство организации международного наблюдения за выборами. Вполне достаточным основанием для вынесения вердикта об открытости и прозрачности процесса голосования становится «давность традиций демократических выборов».

    Наумов заключил, что впереди резонансные выборы в Европарламент 6-9 июня и выборы президента США в ноябре. В случае с Европарламентом, БДИПЧ уже решило ограничиться спецмиссией по оценке выборов. «С нетерпением ждем «независимых оценок процесса голосования» в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Ранее международные эксперты и наблюдатели подвели предварительные итоги своей работы 15–17 марта на избирательных участках в России. Выступив в Экспертном центре НОМ и МРГ СПЧ, а затем в Общественной палате России, представители международных миссий обратили внимание, что западные массмедиа сообщают диаметрально противоположное тому, что они видели лично.

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    19 марта 2024, 15:15 • Новости дня
    МИД Молдавии не захотел видеть российскую делегацию на сессии ФАО

    Посол Васнецов: МИД Молдавии не желает видеть российскую делегацию на сессии ФАО в Кишиневе

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Молдавии заявил о нежелании видеть российскую делегацию на запланированной в Кишиневе в мае сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщил изданию Sputnik Moldova посол России в Молдавии Олег Васнецов.

    По его словам, организатор сессии (им выступает МИД Молдавии) заявил о нежелании видеть российскую делегацию, а также предложил ее участие в онлайн-режиме, передает РИА «Новости».

    Также Васнецов отметил, что этот шаг в очередной раз продемонстрировал недружественный настрой Кишинева по отношению к Москве.

    Ранее стало известно, что власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье. В Москве пообещали ответить на высылку дипломата.

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    19 марта 2024, 19:11 • Новости дня
    ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными

    Tекст: Кристина Цыцура

    Рекордное число россиян считают, что результаты прошедших выборов президента России достоверны, сообщает ВЦИОМ.

    Рекордное число россиян указали, что результаты выборов достоверны и соответствуют выбору избирателей - 65% (2004 г. – 53%, 2008 г. – 53%, 2012 г. – 44%, 2018 г. – 60%). Еще 18% (-10 п.п. к 2018 г.) выбрали вариант «какие-то подтасовки на местах, возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране», говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения. То есть 83% россиян назвали выборы президента честными.

    Результаты выборов вызвали у россиян преимущественно положительные эмоции: надежда (42%), радость (34%), воодушевление (21%), удовлетворение (2%). На момент проведения опроса ознакомились с итогами голосования 85% респондентов, 14% не знали, сколько процентов набрали кандидаты.

    В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, он был проведен 18 марта 2024 года методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор удалил 1,7 тыс. материалов с фейками о выборах.

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    20 марта 2024, 12:45 • Новости дня
    Путин призвал доверенных лиц пройти путь «строительства новой России»
    Путин призвал доверенных лиц пройти путь «строительства новой России»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии, предстоит совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры, заявил глава государства Владимир Путин.

    «И я, и вы излагали нашу общую программу развития страны. Многие из вас работали в очень сложных условиях, и на наших приграничных территориях, где неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру, и в Донбассе, и в Новороссии – это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу», – цитирует ТАСС его слова в ходе встречи с доверенными лицами.

    По словам главы государства, доверенным лицам стоит вместе с российским правительством пройти путь «строительства новой России» в важных сферах – экономике, обороноспособности, искусстве, внутренней политике, строительстве государственных институтов.

    «По всем направлениям с тем, чтобы сделать нашу Родину еще более крепкой, еще более привлекательной и эффективной», – сказал Путин, подчеркнув, что для этого «все есть».

    Ранее Путин назвал основные параметры развития страны.

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    19 марта 2024, 15:26 • Новости дня
    Иностранные наблюдатели и эксперты оценили президентские выборы в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Международные эксперты и наблюдатели подвели предварительные итоги своей работы 15–17 марта на избирательных участках в России. Выступив в Экспертном центре НОМ и МРГ СПЧ, а затем в Общественной палате России, представители международных миссий обратили внимание, что западные массмедиа сообщают диаметрально противоположное тому, что они видели лично.

    «Могу подтвердить, что все прошло в соответствии с демократическими стандартами и нормами», – заявил дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН Вито Гриттани, который рассказал, что посетил избирательные участки в Донецке. Наблюдатель особенно отметил, что были созданы все условия для голосования граждан с ограниченными физическими возможностями. Его слова приводятся на сайте НОМ.

    Со своей стороны грузинский политолог, журналист Васо Капанадзе подчеркнул, что на выборах были обеспечены «всеобщее избирательное право и тайное голосование». По его словам, в России его удивили возможности голосования для тех, кто не сможет посетить избирательный участок и будет находиться в другом регионе, – в Грузии такая категория избирателей, по его словам, «находится за пределами выборов».

    Основатель и главный редактор новостного портала 21st Century Wire, журналист Патрик Хеннингсен опроверг сообщения западной прессы о голосовании в новых регионах «под дулом автомата». Он, напротив, увидел, что обстановка была праздничной, а голосование добровольным.

    «На Западе говорят, что в России прошли фейковые выборы, при этом ни подтверждений, ни аргументов, ни ссылок на какие-то организации не приводится. Они просто говорят это, как утверждение», – заявил независимый журналист, писатель Томас Репер. Он добавил: «Но мы, кто был на участках, верим тому, что мы видели на избирательных участках, – выборы проходят свободно».

    В свою очередь бывший член Палаты представителей США Синтия Энн МакКинни, указав на очевидные недостатки избирательной системы в Соединенных Штатах, о которых знает не понаслышке, заявила: «То, что мы увидели в России, – это истинное уважение к волеизъявлению граждан».

    По мнению члена парламента Шри-Ланки Мадхура Витанаге, все увиденное говорит о том, что выборы в России – не рядовое событие, а праздник для людей. «Люди приходят на выборы осознанно, и атмосфера на избирательных участках праздничная. От себя могу сказать, что люди приходят дружелюбные и открытые, они гордятся государством и страной, где они живут», – рассказал НОМ Витанаге.

    Наблюдатель из Германии, депутат Ландтага Гамбурга Ольга Петерзен, отметила ряд технических и технологических решений, применяемых на выборах в России. «Терминалы для голосования, которые стоят на избирательных участках, возможность проголосовать онлайн или даже на дому – это уровень, который у нас в Германии не то что не наблюдается, он пока еще и не предвидится», – подчеркнула она. По ее словам, ориентируясь на статьи в немецких СМИ, можно было ожидать, что избирателей в России будут подводить к урне чуть ли не солдаты с автоматами. «Но я могу подтвердить, что ни одного человека с автоматом позади голосующих я не видела», – говорит Петерзен.

    Как указала член Национального избирательного совета Колумбии Альба Лусия Веласкес Эрнандес, избирательная система России обладает высоким техническим и технологическим потенциалом, и цифровые инструменты работают на повышение прозрачности выборов. «Я удивлена системой организации выборов, которая создана Россией. Это очень ценный опыт для меня и для моей страны. Для нас есть возможность попасть в любую точку Российской Федерации и оценить, как действует избирательная комиссия на каждом уровне», – подчеркнула наблюдатель.

    Наблюдатель из Камбоджи Чхит Кимьеат рассказал, что в ходе посещения четырех избирательных участков не заметил каких-либо нарушений. По его оценке, заслуживает внимания обеспечение безопасности во время голосования. «Нам очень понравилась система организации безопасности на участках, и, возможно, Камбодже можно было бы изучить российский опыт в этой сфере», – пояснил эксперт.

    Независимый наблюдатель, генеральный секретарь одной из политических партий Индии Раджеш Багха пообещал написать книгу для того, чтобы люди в Индии узнали, как проходят выборы в России. Он рассказал, что предпочитал общаться с голосующими и сотрудниками избирательных комиссий не через переводчиков, а лично, пользуясь гугл-переводчиком. По его мнению, это позволило получить больше информации.

    Багха назвал трехдневное голосование «очень хорошей идеей». «Мы тоже сталкиваемся с тем, что у кого-то из-за нездоровья или еще каких-то причин нет возможности посетить участок в один конкретный день. А организация голосования в течение трех дней дает возможность населению максимально участвовать в голосовании», – сказал он.

    По мнению экс-председателя комитета по иностранным делам парламента Италии, президента Итальянского института БРИКС Вито Розарио Петрочелли, было крайне важно иметь возможность наблюдать за всеми аспектами электорального процесса в России. Он отметил тему безопасности и эффективности электорального процесса. «У меня есть опыт наблюдения за выборами, если сравнивать голосование в России с Италией, больше всего выделяются прозрачные урны: в Италии они закрытые», – подчеркнул он.

    Для президента Национальной комиссии социальных организаций республики Уругвай Хуана Фаравелли «поездка в неизвестную Россию» стала своего рода вызовом, но о принятом решении он не жалеет. «Мы видели достаточно много пожилых людей, которые приходили на избирательные участки с радостью. Так, на одном из участков мы встретили людей старшего возраста, которые отдали свои голоса онлайн, а потом все-таки пришли на участок – просто пообщаться и прикоснуться к празднику. Одной из таких женщин было 94 года. Молодежи на участках было меньше – но это объяснимо, ведь более молодые и продвинутые страты избирателей предпочитают онлайн-голосование. Крайне интересна и идея с переносными урнами и КОИБами. В целом организацию выборов в России можно оценить как хорошую, крайне прогрессивную», – подчеркнул он.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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    20 марта 2024, 17:44 • Новости дня
    Замглавы ЦИК Булаев: Большинство россиян за границей проголосовали за Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть избирателей за границей отдали свой голос за Владимира Путина на президентских выборах, заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

    Итоги голосования на выборах за рубежом показали, что свыше двух третей избирателей отдали свои голоса за самовыдвиженца Путина, сказал Булаев ТАСС.

    В пресс-службе ЦИК отметили, что территориальная избирательная комиссия для руководства участками за границей установила результаты голосования на выборах. Всего было 288 участков, в них проголосовали 383 553 человека.

    Напомним, явка на президентских выборах установила рекорд в новейшей истории России, она составила 77,44%. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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    21 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах
    Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин в телеобращении к гражданам поблагодарил россиян за поддержку, сказав, что она для него важнее формальной победы на выборах.

    «Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой», – сказал глава государства.

    «Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос», – сказал российский лидер. Каждый голос, подчеркнул он, имел огромное значение, передает ТАСС.

    Глава государства заверил, что сделает все от него зависящее для оправдания доверия избирателей. Также он пообещал использовать все конструктивные предложения других кандидатов в президенты.

    «Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем», – сказал президент, поблагодарив россиян за поддержку.

    По данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян. Итоговый результат Владимира Путина составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

    По данным ВЦИОМ, рекордное число россиян считают, что результаты прошедших выборов президента России достоверны.

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