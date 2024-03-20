Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Глава МИД Польши фразеологизмом ответил на вопрос о западных военных на Украине
Глава МИД Польши Сикорский назвал секретом Полишинеля присутствие западных военных на Украине
На Украине уже находятся войска из крупных стран Запада, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В интервью немецкому информационному агентству DPA он, сославшись на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, подтвердил это.
«В польском языке есть термин – секрет Полишинеля, описывающий тайну, которую знают все», – приводит его слова РИА «Новости».
Польский министр заверил, что республика не станет отправлять сухопутные войска на Украину. Он утверждает, что Украина и Польша «были одной страной на протяжении 400 лет». Польша, по его словам, должна быть последней, кто пойдет на такой шаг.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что французские войска вряд ли отправятся на передовую в зоне СВО. Скорее всего, их могут разместить на севере Украины, чтобы они контролировали границу с Белоруссией от якобы российской угрозы, предположил он.