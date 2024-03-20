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После обнаружения тел двух младенцев на насосной станции в Москве заведено дело
СК завел дело после обнаружения тел двух новорожденных на насосной станции в Москве
Дело заведено после обнаружения двух тел новорожденных детей в московской насосной станции, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
В помещении насосной станции в Новой Москве 18 и 19 марта нашли тела двух новорожденных женского пола, у одной девочки нашли рану в теменной области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Дела завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Следователи осмотрели место происшествия, допросили сотрудников станции, изучили записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливается личность матери детей.
Ранее сообщалось об обнаружении тела новорожденного на насосной станции в Новой Москве.