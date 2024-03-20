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    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение
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    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    14 комментариев
    20 марта 2024, 06:54 • Новости дня

    На руднике «Пионер» пробурили скважину для связи с заблокированными горняками

    Tекст: Денис Тельманов

    На месте обвала на золотодобывающем руднике "Пионер" в Амурской области спасатели пробурили скважину для связи с 13 горняками, оказавшимися под завалами.

    Связь с горняками по-прежнему отсутствует. Бурение скважины было предложено специалистами из Кузбасса, передает ТАСС

    «Даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку и проложить линии связи», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

    За сутки спасатели расчистили 90 метров завала. Постоянно идет откачка воды и пульпы. Из Новокузнецка отправлены три мощных насоса для лучшей откачки воды.

    Ранее сообщалось, что работы по спасению работников рудника в Амурской области осложняются поступлением воды.

    В числе заблокированных рабочих на руднике «Пионер» оказались пять жителей Башкирии. Общее число рабочих, находящихся под обвалом горных пород, составляет 13 человек. Информации о погибших и пострадавших нет.

    Напомним, обвал горных пород произошел на участке подземных работ на руднике «Пионер» в Амурской области 18 марта. Спасательные работы начались сразу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.



    19 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию, сначала планируется послать порядка 2 тыс. военных, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Париж готовит отправку военных, сначала планируется отправить около 2 тыс. человек, при этом французские военные опасаются, что такое значительное число военных не получится перебросить и расквартировать незаметно, приводятся слова Нарышкина в публикации на сайте СВР.

    Это подразделение, опасаются военные Франции, может стать легитимной приоритетной мишенью для атак со стороны Вооруженных сил России.

    Также в военном руководстве Франции встревожены возможным недовольством среди офицерского состава среднего звена, уже наблюдаются проблемы с поиском «добровольцев» для ротации и замены «выбывших» на украинском театре военных действий.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что армия страны готовится к «самым жестким» конфликтам. До этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине.

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    19 марта 2024, 20:33 • Новости дня
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два сценария размещения солдат Франции, если их отправят на Украину.

    По его словам, первый – на правом берегу Днепра или на границе с Белоруссией, а второй – вокруг Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства», – считает бывший военный.

    Он отметил, что Франция таким образом исполнит свою роль по защите Европы. Также Арбаретье добавил, что Парижу не нужно образовывать непрерывную линию, а необходимо разместить отдельные отряды быстрого реагирования.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

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    19 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    Телекомментатор Василий Уткин умер на 53-м году жизни
    Телекомментатор Василий Уткин умер на 53-м году жизни
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский комментатор и спортивный журналист Василий Уткин умер в возрасте 52 лет.

    Об этом сообщает пресс-служба медиафутбольного клуба «Эгриси», владельцем которого был Уткин, передает ТАСС.

    Предварительная причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии, сообщил Sputnik. Во вторник журналиста экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. В конце октября 2023 года у Уткина диагностировали атеросклероз.

    Уткин стал популярным в 1990-х годах, когда комментировал футбольные матчи на телеканалах НТВ и «НТВ-Плюс». Становился лауреатом премии ТЭФИ.

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    19 марта 2024, 08:53 • Новости дня
    Стал известен размер зарплаты командира атомной подлодки

    Источник: Командир атомной подлодки ВМФ получает зарплату в размере до 400 тыс. рублей

    Стал известен размер зарплаты командира атомной подлодки
    @ Михаил Фомичев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В течение последних лет зарплата моряка-подводника ВМФ России значительно увеличилась и теперь может достигать 400 тыс. рублей в месяц – у командира атомной подводной лодки (АПЛ), сообщил осведомленный источник.

    По словам информатора, командир атомохода в звании капитана первого ранга получает до 400 тыс. рублей, командир дизельной подлодки в звании капитана второго ранга – до 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    При этом отмечается, что зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки: чем чаще она используется – тем больше зарплата.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о субмаринах проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М» – новейших многоцелевых атомоходов, предназначенных для уничтожения подводных, надводных и береговых целей.

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    19 марта 2024, 08:56 • Новости дня
    ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции сразу на нескольких участках под Авдеевкой

    ВСУ бросили позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины покинули ряд позиций у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, под натиском ВС России ВСУ покинули целый ряд позиций у Тоненького и Орловки, бросив тела погибших сослуживцев, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за неделю потеряли более 2710 военнослужащих на Авдеевском направлении.

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    19 марта 2024, 10:24 • Новости дня
    В Тбилиси сообщили Вашингтону, что «односторонней дружбы не бывает»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил о необходимости выполнения Америкой подписанной 15 лет назад двусторонней «Хартии о стратегическом сотрудничестве» на равноправной основе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы разговариваем с нашими партнерами гордо, на равных правах, и объясняем, что односторонней дружбы не бывает, – сказал он, – каким бы большим ни был наш партнер, как бы ни был силен экономически и как бы ни доминировал в мире. Мы должны просить, а если нужно, то и требовать правильное, релевантное и по-настоящему партнерское отношение к нам и к нашим гражданам».

    По его словам, права Грузии «не должны ущемляться».

    «Если главный стратегический партнер не вовлекается с нами в торгово-экономические отношения, не открывает прямое авиасообщение и не облегчает визовый режим, надо четко ставить этот вопрос», – сказал Мамука Мдинарадзе.

    Он сказал, что граждане США могут посещать без виз или в облегченном порядке более чем 40 стран и провел параллели с Китаем, который позволил гражданам Грузии с недавнего времени прибывать без виз.

    «Мы делаем все для того, чтобы выводить наше стратегическое партнерство с США на более высокий уровень, но ждем и ответных шагов», – заявил исполнительный секретарь правящей партии Грузии.

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    19 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024

    МОК: В Олимпиаде-2024 могут принять участие 55 российских спортсменов

    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, могут квалифицироваться 55 россиян и 28 белорусских спортсменов, заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

    «Наши эксперты предполагают, что на Игры еще квалифицируются 36 нейтральных атлетов с российскими паспортами и 22 – с белорусскими паспортами. Максимальное число – 55 и 28», – сказал Маклауд, передает ТАСС.

    По его словам, по состоянию на 19 марта на Игры отобрались 12 россиян и семь белорусских спортсменов.

    Маклауд также сообщил, что МОК запретил спортсменам из России из Белоруссии участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2024, при этом им разрешено присутствовать на мероприятии.

    Ранее в Госдуме назвали неприемлемыми условия для участия россиян в Олимпиаде.

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    19 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    Россия решила проверить соглашения о рыбном промысле с недружественными странами

    Росрыболовство решило проверить соглашения о рыбном промысле с недружественными странами

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о намерении инициировать ревизию соглашений о рыбном промысле с недружественными государствами.

    С соответствующим предложением ранее выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

    Такие соглашения комплексные, уточнил Шестаков, отметив, что нет договоренностей, когда бы Россия разрешала странам просто заходить в свою экономическую зону и там ловить рыбу. Речь идет об обменных соглашениях, пояснил он.

    Шестаков сообщил, что иногда Россия в ответ получает право заходить в экономзону другого государства для вылова или предоставляет соответствующее право в обмен на денежную компенсацию.

    При этом вводить запрет на импорт рыбы с Фарерских островов пока не планируется, сказал глава Росрыболовства.

    11 марта президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.

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    19 марта 2024, 10:21 • Новости дня
    Польский генерал призвал считать потери ВСУ в миллионах

    Анджейчак: Потери ВСУ нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч

    Польский генерал призвал считать потери ВСУ в миллионах
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ в противостоянии с Российской армией исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч, заявил каналу Polsat экс-начальник генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак.

    По его словам, потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах, у Украины нет резервов и она проигрывает войну, передает ТАСС.

    Анджейчак добавил, что замена на посту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Александром Сырским не изменила ситуации на поле боя. Комментируя информацию о том, что к концу марта у ВСУ могут закончиться ракеты для систем ПВО, генерал заявил, что это означает очередные эффективные удары по Украине и уничтожение элементов инфраструктуры Украины.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

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    19 марта 2024, 15:06 • Новости дня
    Вяльбе посоветовала МОК не лезть в дела Игр дружбы
    Вяльбе посоветовала МОК не лезть в дела Игр дружбы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе резко отреагировала на призыв МОК к иностранным спортсменам отказаться от участия в Играх дружбы. По ее словам, МОК не имеет никакого отношения к этим соревнованиям, поэтому его мнение не имеет значения.

    Она отметила, что не понимает, какое отношение МОК и его глава Томас Бах к этому всему имеют отношение, «они уже все превзошли сами себя». «Пусть сидят в своем огороде и свои грядки окучивают, а к нам не лезут», приводит ее слова ТАСС.

    Вяльбе также напомнила о призывах Эммануэля Макрона к прекращению огня на Украине, отметив, что подобные обращения не звучат в адрес Израиля. «Для них все, что скажет Россия, – плохо, а они белые и пушистые», – подчеркнула она.

    Ранее МОК выступил с обращением к иностранным спортсменам с призывом отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в 2024 году в России.

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    19 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей

    Президент Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и никогда не простит новых предателей

    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Россия всегда будет помнить о преступлениях власовцев на советской земле и никогда не простит новых предателей, заявил в ходе заседания коллегии ФСБ президент Владимир Путин.

    Глава государства призвал своевременно выявлять предателей, а также сравнил их с власовцами, передает ТАСС.

    Путин напомнил о недавних попытках прорыва на территорию России диверсионно-террористических группировок и призвал ведомство выявлять и поименно наказывать предателей без срока давности.

    Накануне президент заявил, что так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех».

    Напомним, украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, чему помешали российские военные. Другая ДРГ пыталась войти в поселок Теткино Курской области. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Также ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.

    За несколько дней попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

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    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник

    Экономист назвал причины поддержки Францией Польши в ограничениях на ввоз сельхозпродукции с Украины

    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Украины появился серьезный «сельхозпротивник» – французы. Они начинают мстить украинцам, в том числе и за дестабилизацию ситуации на рынке мяса птицы. Причем Париж может нанести Киеву гораздо больший ущерб, чем Варшава. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Ранее Франция поддержала призыв Польши ограничить импорт сельхозпродукции из Украины.

    «Поддержка Парижем призыва Варшавы выглядит вполне логично. Франция – страна с развитым сельским хозяйством, она входит в топ-5 экспортеров зерновых. Впрочем, в данном случае речь может идти не только об отстаивании интересов европейских фермеров, но и о мести Киеву», – считает экономист и политолог Иван Лизан. Дело в том, что украинцы ранее дестабилизировали ситуацию на рынке мяса птицы во Франции, пояснил он.

    «Основным производителем курятины на Украине был агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» МХП миллиардера Юрия Косюка. До спецоперации главными импортерами этой продукции являлись арабские страны. Когда же начались боевые действия и морская логистика отпала, Еврокомиссия отменила таможенные пошлины для Украины, и курятина «хлынула» на европейский рынок, создав недобросовестную конкуренцию. В 2023 году активно обсуждали, что 1 кг куриного мяса от французских производителей стоит около 4,8 евро, тогда как один килограмм куриного мяса от украинских производителей – 2,4 евро», – напомнил собеседник.

    Впрочем, помимо курятины поводом для обиды Парижа мог стать сахар, добавил Лизан. «Сахарная свекла – один из самых маржинальных сельскохозяйственных продуктов, который выращивают в Винницкой области. В прошлом году Украина произвела сахара больше, чем нужно для внутреннего потребления, и могла закрыть потребности Европы, потому что там сахарная свекла оказалась в дефиците. Эти поставки сахара в Европу тоже создали конкуренцию среди производителей, и, конечно, французы с немцами «встали на дыбы». Против импорта выступили и свекловоды. Они, как и фермеры, и производители курятины, хотят увеличения объемов господдержки, а не роста конкуренции с украинскими фирмами», – отметил экономист.

    При этом французов собеседник называет «саботажниками». «Франция оказала военную помощь Киеву в гораздо меньшем объеме, чем это сделали многие страны Евросоюза», – подчеркнул Лизан. Макрон, рассуждая о вводе западных войск на Украину, лишь разводит «трескотню», но в реальности особо не помогает своему партнеру. Вместе с тем в сфере экономики Париж заключает с Киевом контракты о неэквивалентной торговле, заметил спикер. «Официальный Париж на словах признается Киеву в любви – причем такой, что чуть ли не воевать за него готов, но на деле исходит исключительно из собственной выгоды», – акцентировал экономист.

    Прогнозировать, чем завершатся переговоры о продлении возможности Киева вести свободную торговлю с ЕС, крайне сложно, считает Лизан. Но он настаивает: у Украины появился еще один серьезный сельхозпротивник. «И это не Польша, от которой можно попытаться отмахнуться, а французы», – указал собеседник. По его мнению, к Парижу могут также примкнуть по вопросу сахара – немцы, по вопросу курятины – итальянцы, а по вопросу зерна – венгры и словаки. «Таким образом, собирается весьма серьезная коалиция против Киева. Это еще раз подтверждает тот факт, что Украину в ЕС никто не ждет», – заключил Лизан.

    Ранее Франция поддержала призыв Польши к ограничению на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, в страны Европы. Как сообщает газета Politico, французский президент Эммануэль Макрон и польский премьер Дональд Туск пришли к соглашению по этому вопросу на недавней встрече в рамках прошедшего 15 марта саммита Веймарского треугольника в Берлине.

    По словам собеседников издания, решение Парижа и Варшавы может сорвать грядущее заседание Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента, назначенное на 19 марта. Ограничение импорта Францией и Польшей приведет к потере Украиной около 1,2 млрд евро торгового дохода, отметили источники газеты. «Это огромный удар для страны, которая нуждается во всей возможной помощи, – посетовал один из дипломатов. – Государства-члены, которые больше всего демонстрируют свою поддержку Украине, также наносят стране наибольший ущерб».

    Напомним, во Франции, Польше и других странах Евросоюза уже несколько месяцев не стихают протесты фермеров, заявляющих о невозможности конкурировать с дешевой сельхозпродукцией, ввозимой в страны ЕС с Украины без пошлин и ограничений. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как устроены эти поставки.

    Более того, массовые забастовки фермеров привели к тому, что власти ЕС заявили о неготовности обсуждать следующие шаги по вступлению Украины в союз. Европейские чиновники опасаются, что негативная реакция аграриев на возможное вступление Украины поставит под угрозу их переизбрание, также отмечает Politico. «Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров – это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги или использовать в качестве предвыборного боеприпаса для крайне правых», – сказал газете европейский политик на условиях анонимности.

    Отмечается, что вступление Украины в ЕС осложняется не только политической, но и экономической ситуацией. Боевые действия нанесли серьезный ущерб украинской экономике, в результате чего страна станет одним из беднейших членов союза. Интеграция Украины потребует значительных финансовых вливаний со стороны ЕС – по некоторым оценкам, речь идет о 186 млрд евро за семь лет.

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    19 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине

    Business Insider: Запад не готов к тяжелым боям, как на Украине

    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине
    @ U.S. Navy/Chief Hospital Corpsman Josh Ives

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные страны не готовы к сложным и затяжным боям на фронте в зоне украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин.

    В статье для Business Insider он пишет, что армии стран НАТО ориентированы на короткие и маневренные столкновения, а их ресурсы и система обучения не рассчитаны на долгосрочные операции, передает RT.

    Эксперт также отметил, что западные страны могут столкнуться с кадровыми проблемами, так как в их армиях делается ставка на профессиональный младший командный состав, который сложно заменить в случае потерь.

    В связи с этим Вершинин предположил, что Запад будет вынужден изменить свою стратегию в украинском конфликте, а также механизм управления ресурсами и процесс обучения военных.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что французская армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

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    19 марта 2024, 17:19 • Новости дня
    Банки Армении анонсировали прекращение обслуживания карт «Мир»
    Банки Армении анонсировали прекращение обслуживания карт «Мир»
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта 2024 года банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт «Мир», сообщили в пресс-службе НСПК.

    По сообщению пресс-службы, НСПК получила уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники АрКа прекращают обслуживание карт «Мир», при этом с российскими картами в Армении продолжит работать банк «ВТБ Армения», передает РИА «Новости»

    НСПК также отметила, что держателям карт «Мир» любых российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре «ВТБ Армения», кроме того, доступны переводы. В НСПК отметили, что сегодня в Армении работает 53 отделения ВТБ, клиентам также доступно более 190 банкоматов по всей стране.

    Ранее турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир».

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    19 марта 2024, 20:51 • Новости дня
    Лидер французских «Патриотов» призвал военных не выполнять приказ о переброске на Украину
    Лидер французских «Патриотов» призвал военных не выполнять приказ о переброске на Украину
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французским солдатам следует отказаться от выполнения приказа, если власти страны решат отправить их на Украину, а уже находящимся там военным необходимо вернуться домой, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, в случае отправки военных речь может идти о развязывании третьей мировой войны.

    «Мы можем вступить в ужасную цепь событий», – передает ТАСС его слова.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

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    Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях

    Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Подробности

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    Ради «блокады России» Прибалтика убивает собственную экономику

    Сотни миллионов евро и десятки миллионов тонн грузоооборота – такими стали потери одной только Латвии и только в прошлом году. И все это из-за попыток возведения «железного занавеса» с Россией. Какие отрасли прибалтийской экономики пострадали сильнее всего, какие еще ограничения хотят вводить против нашей страны местные власти – и чем в итоге это для них обернется? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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