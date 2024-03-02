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    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

    8 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

    2 комментария
    2 марта 2024, 17:55 • Новости дня

    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения в ответ на расширение НАТО

    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО

    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения в ответ на расширение НАТО
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия развернет дополнительные вооружения после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Но его словам, все десятилетия добрососедства пошли прахом. Он указал на решение Швеции вступить в НАТО, чтобы «ВС США получило право делать в Швеции, что хотят, посещать любой объект, создавать там любые свои объекты», передает ТАСС.

    Министр указал, что теперь на территории Московского и Ленинградского военных округов будут расположены, размещены, развернуты дополнительные вооружения.

    Ранее Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что якобы Прибалтика, Швеция или Финляндия могут «стать следующими» после Украины.

    1 марта 2024, 20:10 • Новости дня
    Целью спецназа Франции на Украине стало создание «стратегической дилеммы» для России
    Целью спецназа Франции на Украине стало создание «стратегической дилеммы» для России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму», сообщило французское издание Monde со ссылкой на источники.

    Газета отмечает, что французские власти «молчаливо признавали» только присутствие сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности Франции (DGSE) на Украине. Издание пишет, что возможную смерть некоторых из них можно даже правдоподобно отрицать, передает РИА «Новости».

    Париж при этом отрицает присутствие французских военных на Украине. Официально спецназ Франции, бойцы которого не являются тайными агентами и которые подчиняются генштабу, не пересекают границу Украины.

    Сейчас Париж раздумывает над тем, чтобы дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу потенциально с другими обычными подразделениями. Такой шаг рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России.

    Издание уточняет, что военное присутствие французских бойцов могло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России.

    Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине, он добавил, что французы не будут умирать за Украину.

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    2 марта 2024, 04:57 • Новости дня
    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами

    Основатель Blackwater Принс усомнился в способности поддерживающих Украину американцев найти ее на карте

    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами
    @ Michael Brochstein/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

    «Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят «я поддерживаю Украину» – крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте», – приводит слова Принса РИА «Новости» со ссылкой на PBD Podcast.

    Принс полагает, что «их мнение не имеет значения, потому что они идиоты». Он считает, что «соцсети не оказывают хорошего влияния» на политику или общество. Так, по словам Принса, шокирующее число людей с «мощной позицией по Украине» в соцсетях не представляют, где та расположена или каковы реалии. Сторонников военной поддержки Киева Принс назвал людьми, которые «сильно подвержены пропаганде».

    Он призвал завершить конфликт на Украине, подчеркнув, что США не будут разворачивать конвенциональную войну с Россией.  По его мнению, Украина «уничтожает себя демографически», а «западная оборонная база смешна». Принс призвал «заморозить линии соприкосновения». «Выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск – что бы то ни было», – предложил он. По его словам, «американские налогоплательщики определенно не должны тратить еще 100 млрд долларов на Украине, когда там значительная коррупция».

    Он также раскритиковал идею принять Украину в НАТО. По его словам, «были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года». При этом Принс утверждает, что Россия была неправа, начав СВО, хотя он и не знает, «смог бы Запад разрешить всю ситуацию другим путем».

    Напомним, в 2015 году немецкий политолог Михаэль Людерс сообщал, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. По информации СМИ, в 2020 году Принс хотел создать ЧВК на Украине.

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    2 марта 2024, 10:24 • Новости дня
    Жителя Киева заподозрили в причастности к смертям десятков британцев

    Би-би-си: Жителя Киева Закутенко заподозрили в причастности к смертям десятков британцев

    Жителя Киева заподозрили в причастности к смертям десятков британцев
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Житель столицы Украины Леонид Закутенко подозревается в причастности к гибели десятков граждан Британии, сообщает корпорация Би-би-си.

    Сообщается, что две 54-летние британки, приходившиеся друг другу сестрами, умерли от отравления веществом, которое им продал Закутенко, передает ТАСС.

    По данным СМИ, мужчина с 2020 года отправлял в разные страны либо опасные химические вещества, либо рецептурные препараты, которые при неправильном употреблении могли привести к смерти. Сам Закутенко опроверг сообщение о торговле опасными веществами.

    Ранее в Канаде был задержан 57-летний житель Торонто Кеннет Лоу, торговавший тем же веществом, что и Закутенко.

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    1 марта 2024, 19:31 • Новости дня
    Военный: Танк Abrams удалось остановить одним дроном

    Российский военный рассказал, как был уничтожен танк Abrams

    Военный: Танк Abrams удалось остановить одним дроном
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский танк Abrams, уничтоженный российскими военными в зоне спецоперации на Украине, остановили одним дроном-камикадзе, сообщил оператор FPV-дрона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады разведывательно-ударной группы с позывным Рассвет, подбивший военную технику.

    Как указал военный, обнаружили цель, обошли его сзади, потом ударили в тыльную кормовую часть. По его словам, первым бортом остановили этот танк. Он добавил, что после этого незамедлительно был поднят еще один дрон, в тот момент танк уже дымился, а после второго удара у машины произошло возгорание боекомплекта, пишут «Известия».

    1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

    Коментарии (19)
    2 марта 2024, 07:28 • Новости дня
    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона

    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров рассмеялся, когда его попросили прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

    На видеозаписи, сделанной после дипломатического форума в Анталье, журналисты окружили Лаврова. Одна из журналисток попросила прокомментировать «недавние высказывания Макрона по поводу отправки войск на Украину».

    Лавров «рассмеялся, когда его спросили о предложении» президента Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT World.

    Напомним, Макрон заявил, что «нельзя исключать» отправку на Украину «западных войск». Как показывают социологические опросы, три четверти французов против отправки войск на Украину.

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    2 марта 2024, 10:45 • Новости дня
    Минобороны: Российские истребители препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов

    Минобороны: Российские истребители Су-35С ВКС препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов на Авдеевском направлении

    Минобороны: Российские истребители препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские истребители Су-35С Воздушно-космических сил дежурят в воздушном пространстве на Авдеевском направлении, не давая возможности украинским самолетам взлететь с аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что экипажи сверхманевренных российских истребителей Су-35С с управляемым вектором тяги ВКС несут боевые дежурства на Авдеевском направлении, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что целью боевого дежурства стало патрулирование и прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации, а также вертолетов авиации в ходе нанесения ударов по технике и военным объектам ВСУ.

    В конце февраля российские штурмовики Су-25 обстреляли ВСУ крупнокалиберными ракетами «Тулумбас».

    Коментарии (17)
    2 марта 2024, 08:02 • Новости дня
    СВУ нашли на днище машины при въезде в Крым

    На днище машины при въезде в Крым нашли СВУ с частями иностранного производства

    СВУ нашли на днище машины при въезде в Крым
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На днище автомобиля, который въезжал в Крым с севера, найдено самодельное взрывное устройство с частями иностранного производства, поставляемыми на территорию Украины странами НАТО, сообщили в силовых структурах.

    Машина, которой управлял сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, въехала через пункт пропуска «Джанкой». СВУ находилось прямо под водительским сидением. Устройство, обезвредили взрывотехники, передает РИА «Новости».

    Напомним, в октябре 2023 года в Новой Каховке Херсонской области подорвали автомобиль секретаря местного отделения ЕР Владимира Малова. В августе сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке. В декабре 2022 года взорвали машину первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка.

    В 2022 году на Крымском мосту произошел теракт – был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. СБУ признала причастность Киева к теракту.

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    1 марта 2024, 19:39 • Новости дня
    Проигравшая на конкурсе «Мисс Европа» украинка обвинила россиянку в коррупции
    Проигравшая на конкурсе «Мисс Европа» украинка обвинила россиянку в коррупции
    @ Соцсети

    Tекст: Кристина Цыцура

    Участница конкурса «Мисс Европа – 2024» с Украины Милена Мельничук обвинила конкурсантку из России в подкупе жюри.

    Россиянка Роза Гадиева заняла в конкурсе первое место, второе место досталось девушке из Белоруссии Ирине Максимович, а украинка Милена Мельничук осталась без короны. Девушка после этого закатила скандал и заявила, что они «купили себе высокие места», пишет Газета.ru.

    Мельничук в личном блоге высказалась о соперницах из России и Белоруссии, а также пожаловалась на несправедливое отношение к ней на конкурсе.

    Девушке не понравилось, что участница из России «постоянно пыталась сесть» рядом. Мельничук также сообщила, что ей якобы угрожали за отказ фотографироваться с россиянкой.

    Ранее победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» обернулась скандалом.

    Коментарии (30)
    2 марта 2024, 15:55 • Новости дня
    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров

    Канцлер Германии Шольц пообещал в срочном порядке расследовать ситуацию с записью разговора офицеров

    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг появившейся в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

    Канцлер назвал ситуацию «очень серьезной проблемой», в данный момент инцидент выясняется очень тщательно, интенсивно и быстро, передает ТАСС.

    Также Шольц обещал оперативные разъяснения на фоне публикации записи разговора военных.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    Коментарии (16)
    2 марта 2024, 00:59 • Новости дня
    Одесские власти пожаловались на веру местных жителей в Русский мир

    Глава Одесской военной администрации Кипер пожаловался на веру местных жителей в Русский мир

    Одесские власти пожаловались на веру местных жителей в Русский мир
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе есть местные жители, которые верят в Русский мир и ждут прибытия российских войск, заявил глава украинской областной военной администрации Олег Кипер.

    По словам Кипера, видеозапись выступления которого опубликована в Сети, было бы «неправдой» утверждать, что таких людей в Одесской области нет. Как заявил глава военной администрации, силовики «выявляют» их, «проанализирована деятельность» более 5 тыс. человек, 250 отправлены под суд.

    Напомним, пророссийские подпольщики Одессы рассказали, как «приземляют» националистов.

    Коментарии (19)
    1 марта 2024, 21:29 • Новости дня
    Российский военный сообщил о втором подбитом Abrams под Авдеевкой
    Российский военный сообщил о втором подбитом Abrams под Авдеевкой
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов, сообщил командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат.

    Коловрат рассказал, что 26 февраля во время патрулирования дроны «улетели достаточно далеко». «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, передает РИА «Новости».

    По его словам, говорить о том, выжил ли экипаж ВСУ, он не может, так как в тот момент не велся объективный контроль с дрона-разведчика. Но у российских военных сохранилась видеозапись с очков оператора FPV-дрона.

    Ранее оператор FPV-дрона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады разведывательно-ударной группы с позывным Рассвет рассказал, что американский танк Abrams, уничтоженный российскими военными в зоне спецоперации на Украине, остановили одним дроном-камикадзе.

    1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

    Коментарии (18)
    2 марта 2024, 09:33 • Новости дня
    Власти Петербурга рассказали о ЧП в жилом доме

    Власти Петербурга рассказали о ЧП в жилом доме на северо-востоке города

    Власти Петербурга рассказали о ЧП в жилом доме
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ЧП произошло в жилом доме в Красногвардейском районе Петербурга, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе Калининского района города.

    По информации пресс-службы, ЧП произошло в Красногвардейском районе, пострадавших нет, на месте работает скорая, передает ТАСС.

    Также известно, что в жилом доме по адресу Пискаревский проспект, 161 выбиты окна, а балконы повреждены на двух этажах. В данный момент территория дома оцеплена.

    Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря в Петербурге обрушился дом №73 на Гороховой улице. По словам одного из жильцов, у обрушившегося здания за несколько дней до происшествия рухнула стена.

    Коментарии (25)
    1 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Зеленский оценил ситуацию вокруг Харькова

    Зеленский не стал советовать уехавшим жителям возвращаться в Харьков

    Зеленский оценил ситуацию вокруг Харькова
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уехавшие харьковчане сами должны решать, возвращаться ли им в Харьков.

    Зеленский заявил, что вооруженным силам Украины нужно «оттеснять» российские силы «на большее расстояние» и что «по-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно» даже в случае усиления украинской ПВО, передает РИА «Новости».

    Оценивая возможность «возвращения харьковчан» в город, Зеленский сказал, что не может им советовать предпринять данный шаг в нынешних условиях. «Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так», – сказал он, добавив, что сообщит, если ситуация изменится.

    Напомним, украинские СМИ со ссылкой на местных риелторов сообщают, что в Харькове рухнули цены на квартиры, жители города продают жилье со скидкой до 50%.

    Коментарии (13)
    2 марта 2024, 10:30 • Новости дня
    Болгары Крыма назвали позором решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата
    Болгары Крыма назвали позором решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является историческим позором, заявил глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

    По его словам, разваливший Украину и обрекший граждан страны на вымирание Зеленский не достоин такого подарка, передает РИА «Новости».

    «Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч – это исторический позор», – подчеркнул Абажер.

    Также глава крымской болгарской автономии отметил, что властям Болгарии пора начать думать об национальных интересах своей страны, а не прислуживать вместе с Зеленским «заокеанскому хозяину».

    Накануне власти Крыма начали готовить новый иск к Украине.

    Коментарии (21)
    2 марта 2024, 12:10 • Новости дня
    Нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым после послания президента РФ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Самым обсуждаемым нацпроектом в соцсетях по итогам послания президента Федеральному собранию стал проект «Семья», а в медиа чаще обсуждали развитие социальной инфраструктуры, говорится в исследовании Brand Analytics.

    Из документа следует, что повышенный интерес говорит о высокой поддержке среди населения, передает ТАСС.

    В соцмедиа россияне чаще обсуждали реконструкцию объектов здравоохранения, учебных заведений, спортивных объектов, а также строительство новой транспортной инфраструктуры.

    Также популярной темой для обсуждения стало изменение фискальной системы. Ее чаще обсуждали в бизнес-среде.

    Улучшение уровня жизни населения – еще одна тема по объему упоминаний.

    «Людям сложно спрогнозировать, как объявленные меры поддержки реально скажутся на их уровне жизни к 2030 году», – добавили в Brand Analytics.

    Согласно исследованию, граждане в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет проявили большой интерес к нацпроекту «Молодежь России». Тема «Экономика данных» оказалась больше востребована у аудитории моложе 18 лет. Россияне старше 55 лет проявили интерес к проекту «Кадры».

    Ранее сообщалось, что семья, суверенитет и «Время героев» стали главными темами послания президента.

    Коментарии (0)
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    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

      8 комментариев
    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

      2 комментария
    • Олег Хавич Олег Хавич
      Могильный дух польско-украинской «дружбы»

      Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

      2 комментария
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