Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.8 комментариев
Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения в ответ на расширение НАТО
Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Россия развернет дополнительные вооружения после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Но его словам, все десятилетия добрососедства пошли прахом. Он указал на решение Швеции вступить в НАТО, чтобы «ВС США получило право делать в Швеции, что хотят, посещать любой объект, создавать там любые свои объекты», передает ТАСС.
Министр указал, что теперь на территории Московского и Ленинградского военных округов будут расположены, размещены, развернуты дополнительные вооружения.
Ранее Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что якобы Прибалтика, Швеция или Финляндия могут «стать следующими» после Украины.