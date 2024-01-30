Лавров ответил на мнение, что Прибалтика «будет следующей» после Украины

Лавров: Заявления, что Прибалтика может быть «следующей» после СВО на Украине, абсурдны

Tекст: Ольга Никитина

Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола отметил, что в таком ключе недавно высказывался, например, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, работающий консультантом при команде президента Украины Владимира Зеленского. Подобные утверждения также звучали из уст президента США Джо Байдена, напомнил глава российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Запад, как высказывался Фог Расмуссен, рассматривает Украину в качестве «оборонительного вала» перед Россией, поскольку если в этом конфликте России удастся отстоять свои интересы, то «следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия», привел его слова Лавров.

Подобные заявления Лавров назвал абсурдными. Он подчеркнул, что Россия открыто заявила о целях специальной военной операции.

«Мы устраняем историческую несправедливость», – подчеркнул министр.

Россия, указал Лавров, стремится устранить попытки переписать историю и превратить современные территории, на которых веками жили русские и другие народы России, в плацдарм, который НАТО во главе с США стало бы использовать для нанесения угроз безопасности нашей страны.

Вместе с тем, отметил министр, на Западе понимают, что начался срыв «проекта Украина», и процесс этот нельзя остановить.

Также Лавров заявил, что Запад за неполные два года выделил «полностью обанкротившейся» Украине на военные цели и для поддержания бюджета свыше 200 млрд долларов.